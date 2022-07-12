巷仔內／安倍遇刺皇城一片叫好　中國網路仇恨怎麼了？

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然而中國的網路社群上最惡名昭彰的「小粉紅」卻一片欣喜，安倍上午約11點遭槍擊緊急送醫，當天下午3點微博的熱搜榜上前10名的話題都和安倍晉三有關，只不過這些熱門話題條目當中，討論槍擊事件背後脈絡、表達關心的文章是少數，撐起微博平台海海流量的是一片歡騰言論，顯示中國深刻的仇日情結。
根據觀察可以發現，日本前首相安倍晉三遇襲從事件爆發、急救過程到死訊傳出前後，中國網路社群平台可以說是出現「輿論一面倒」的樣貌。例如在悲劇發生後，微博上「希望槍手沒事」、「安倍晉三應該忘記仇恨，原諒槍手」在數分鐘超過萬人按讚，還有不少打著「速報」的快訊名義行嘲諷之實的消息大肆傳播，例如稱「美國總統甘迺迪會晤日本首相安倍晉三」、「湖北人民發來賀電」；更惡毒高明些的則拐彎寫道「今晚到日本料理店吃飯，當作是吃席（意指辦喪事）」、「安倍桑，地府的櫻花開了，再活就不禮貌了」、「人沒，事就好」、「槍擊者鞠躬道歉、說下不為例就好了吧，再為難人就不禮貌了」、「安倍擋了子彈的路，他自己一點錯都沒有嗎」。
對受過一般教育、正常能理解社會運作方式的多數人來說，會如此張揚的詛咒他人或樂見死訊背後勢必有著深仇大恨，而對於這些吃著民族主義血肉、靠仇日仇美仇天下奶水餵養長大的「小粉紅們」來說不過是又一次彰顯了在意識形態領導國家之下，大眾接受到的訊息不僅僅造了神，也一個個樹立起神敵，極權政府自然樂見狂信者們瘋魔似的推倒神敵雕像。
就實際層面來看，安倍晉三逝世造成中國網路平台亂象與三個因素有關，一是時間點、二是安倍本人、三是對日本的態度。首先是安倍為了參議院改選而進行的造勢活動，時間正好是象徵的「日本帝國主義侵華」的七七事變隔天，中國外交部發言人趙立堅才剛熱血憤慨喊著「中國人民經過不屈不撓的浴血奮戰，打敗了窮凶極惡的日本軍國主義侵略者，取得了中國人民抗日戰爭的偉大勝利」，隔天日本右派勢力代表、推動修憲與自衛隊軍隊化的「日本軍國主義者」安倍晉三就遭槍擊，對許多仇日勢力來說這是「報應」、是「天理昭彰」、是「向先烈報告好消息」，更有人說「可惜不是昨天（7月7日）發生」。
再者，安倍本人過去多次參拜被小粉紅諷刺「神廁」的靖國神社、又協助兩任天皇進行卸任與繼任儀式，更多次發表友台言論，在文化、農經、外交或軍事層面上都一定程度的表現「挺台立場」，看在一向覬覦著「收復台灣」的中國人眼中自然是吃味的不得了。追根究柢來說，對日本的態度正是這些網友們發表惡毒言論最核心的源頭，包含規避戰爭責任、從未向中國道歉、無視慰安婦與南京大屠殺等，以受害者心態自我膨脹武裝曾被日本血虐過的歷史傷痕，如今不過是「一介首相去世」，根本不足以彌補愁苦情深的中國人民。
那麼要怎樣才能撫平中國「被日本侵略」的傷痕？根據日本國際協力機構（JICA）官網指出，過去40年來日本以「無償還義務」的無償融資方式協助中國發展，包含提供近1600億日圓援助、3.3兆日圓貸款和將近耗資2千億日圓的技術合作項目，還協助興建北京首都機場、上海浦東國際機場、北京地鐵等重要基礎建設，以上種種對動輒發起反日運動、持續渲染仇恨的中國網友們來說，顯然是還不夠的。
推倒「神敵」成為理所當然，打著正義之師的名義為了「大中華民族」出征更是「人人有責」，安倍逝世的消息不僅讓中國網路社群平台歡騰一片，仇恨更外溢至現實世界，許多店家掛起紅布條把安倍遇刺當成宣傳，例如「慶祝安倍歸西，奶茶買一送一」、「昨天七七事變，今天安倍再見，為慶祝安倍遇刺身亡，全場啤酒買一打送一打」，甚至將日本新聞台播報畫面透過修圖方式，把記者主播的表情「修圖」改成笑臉，再搭配迷因梗圖快速傳播形成假消息，確實可以看到這些幸災樂禍不只留在網路世界的角落，而是順理成章地在中國逐漸成為主流民意。
而仇恨的火一燒，就連自家人也難保被灼傷，中國澎湃新聞駐日記者曾穎在直播新聞時因為一度哽咽落淚，稱安倍為了中日友好作出非常巨大的貢獻，隨即換來中國網友的圍剿，要不批她「到底是中國記者還是日本記者」，要不就諷刺「不知道的以為死的是令尊」；前環球時報總編輯胡錫進看不慣這股風氣，發言表示對於安倍遇刺一事表達同情，以新聞工作者的身分呼籲「此時需要把與他之間的政治糾葛放到一邊」，換來的仍是更多的謾罵與批評、指責胡錫進的行為「虛偽」、「像個漢奸」。
這股風氣就連外媒也吃驚，在中國外交部記者會上，有媒體詢問官方如何看待中國網友在社群平台上的發言，發言人趙立堅僅回了一句「對於網民的各種評論，我不予置評」表示回應；儘管中國輿論中仍有部分網友呼籲回歸理性，以冷靜態度面對這起事件，但多的是明知言論會遭外界質疑，影響中國形象，卻不肯錯過表達興奮、嘲弄機會的人，留言先發制人喊著「國家有文化、有立場；我沒文化、也有立場」、「我先說我素質差，我快樂我高興，這跟國家無關」、「我的所作所為僅代表我個人，與國家沒有關係，但我開心死了」。
安倍遇刺就連中國領導人習近平都表達哀悼致意，沒打算此時挑起國族仇恨，但在洶湧而來的輿情下可以看見的是，自媒體崛起人人握有麥克風的大時代下，以意識形態建國的中共政權想要掌控中國對外關係與形象，可不是「皇上一人說了算」；儘管皇城看似一片祥和，百姓們卻透過獻祭來忘卻疫情下各地封城的苦悶，忘記鐵鍊女、忘記唐山、忘記河南銀行、忘記超生子女被政府抱去「社會調劑」，陷入集體失神狂歡當中手舞足蹈不亦樂乎；過去中國主流聲音強調的中華文化以和為貴、曾經背誦著禮記「鄰有喪、舂不相；裏有殯，不巷歌」的那些聲音，在喧鬧吵雜的仇恨言論當中明顯逐漸孱弱。