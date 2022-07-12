馮容潔獻聲《機智》單曲！衝中藥行護嗓 高音被讚好聽
TVBS《機智校園生活》青春熱血單曲《WAKE UP》，找來演員群岳軒、鄭芯恩、馮容潔、黃柏峰、林輝瑝、李星鏴、王新凱、鄭豐毅、孔令元、楊翹碩、陳彥廷、賴雅琪共同演唱。進錄音室前，演員群將自己調整到最好狀態，馮容潔在錄製前幾天，除了抓緊時間練習，還特地跑去中藥行買最好的枇杷膏、喉片，希望保護喉嚨讓聲音狀態更好，當天飆高音獻唱讓自己相當滿意，黃柏峰在一旁狂讚「很好聽」。
演員群大部分都是第一次進錄音室，錄製歌曲之前趁拍戲空檔抓緊時間背歌詞練習。首次提供劇組試聽帶時，林輝瑝非常用心還特別和朋友借錄音設備、將音樂分軌，甚至朋友還義務當他老師，教他如何將歌詞帶入感情，一段一段練唱，讓他非常感動。鄭豐毅則是非常欣喜說：「像是解鎖唱跳歌手的小夢想，錄音當天也被激出心裡的JJ林俊傑魂，R&B轉音超級順。」
黃柏峰勾起高中在學校的生活回憶，覺得很快樂、難忘；而孔令元對歌詞追夢都是跌跌撞撞，但身旁有大家陪著一起傻，特別有感觸；陳彥廷與賴雅琪形容這首歌正向、活力，希望讓觀眾得到勇氣，可以有向前衝的動力，「絕對會引起共鳴」。岳軒也說謝謝經紀人當天特別幫他準備枇杷膏水，鄭芯恩則在一旁笑說差點點了一壺澎大海進錄音室，兩人互相虧：「把自己幻想成發片歌手。」
演員王新凱與楊翹碩皆不擅長唱歌，王新凱聽到要唱歌，形容自己像掉入地獄般震撼，「因為這是這輩子最沒自信的事」，而楊翹碩笑說：「我唱歌像被雷劈，但錄製時製作人有給我鼓勵，讓我滿有信心唱的應該不錯。」