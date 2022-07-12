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T1／獵鷹首輪選下控衛谷毛唯嘉　衛冕軍海神指名白曜誠

▲谷毛唯嘉首輪被選中。（圖／葉政勳攝）
▲谷毛唯嘉首輪被選中。（圖／葉政勳攝）

記者黃建霖/臺北報導

2022-07-12 16:17:372022-07-12 16:49:35

T1職籃聯盟第2屆選秀大會今(12)日進行，首輪各隊分別使用指名權，高雄全家海神選邱子軒、白曜誠，臺中葳格太陽選董永全，台啤英熊選曹薰襄，桃園雲豹選陳孝榕、陳建銘、台南台鋼獵鷹選谷毛唯嘉、韓杰諭。

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本屆選秀會經聯盟資格審查，共有44人符合報名資格，包括義守雙槍邱子軒、白曜誠、健行主控谷毛唯嘉、台師大前鋒董永全、台藝大一哥曹薰襄、台科大雙能衛陳孝榕都在列。

今年的新人選秀會沿用上一屆的模式，效仿日本職棒採取「指名制」與「交涉權」。獲得球員指名權後，該球團可以用符合聯盟保證薪資規定的價碼和該球員議約。

剛拿下首季冠軍的海神隊季後積極補強戰力，在選秀會前夕，聯盟發布公告，海神今天與新北中信特攻交易達成協議，海神以150萬元，交換特攻2022年選秀首輪指名權，交易案經聯盟審核通過。因此今年首輪雲豹、獵鷹和海神首輪都擁有2個指名權。

第一輪獲選球員每月至少8萬元薪資合約保證，第2輪獲選球員每月至少6萬元薪資保障。

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