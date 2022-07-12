直擊／黃嘉千懶理夏克立專心工作 Albee曝光她心情狀況
黃嘉千跟夏克立6日傳出正在進行離婚官司，黃嘉千心情似乎不受影響，日前被詹姆士曝光排練舞台劇 《摘心米其林》的照片，但今（12日）於文山劇場的排演，除了曾國城、詹姆士、Albee范乙霏、網紅娘娘，不見竇智孔與黃嘉千身影，問及Albee與黃嘉千的對戲狀況，她則稱讚對方「是敬業的演員」。
Albee跟曾國城、詹姆士約莫中午1點抵達文山劇場，Albee透露跟黃嘉千的排演狀況，表示對方是敬業的演員，也透露他們每天排練10小時，這週都會待在文山劇場，曾國城則說表定1點半排練，約莫2點主要演員之一的網紅娘娘抵達，仍不見竇智孔與黃嘉千。
黃嘉千跟夏克立的婚變鬧得沸沸揚揚，排演練習室外因此戒備森嚴，有工作人員駐守門口，對於《摘心米其林》排練細節提問一概不回答。
黃嘉千傳出離婚消息時，竇智孔曾發文挺好友，先說：「約克夏真的比較可愛，狗很直接，才不會在那邊裝瘋賣傻，沒有比較就沒有傷害！」後來加重力道狠批：「下課粒不是助理，因為他是垃圾。」雖未指名道姓，仍掀起全網猜測， 竇智孔隨後留言回覆：「各位啊！我心情很好，也沒有生氣，就是剛好朋友家的狗咬人了，單純上來抒發抒發罷了。」