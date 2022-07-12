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全家咖啡買1送1！慶桃猿上半季封王：百件商品第二件半價

▲慶祝樂天桃猿上半季封王，全家APP「隨買跨店取」祭出大杯單品美式、特大杯經典美式買一送一。（圖／業者提供）
▲慶祝樂天桃猿上半季封王，全家APP「隨買跨店取」祭出大杯單品美式、特大杯經典美式買一送一。（圖／業者提供）

記者黃韻文/綜合報導

2022-07-12 14:31:452022-07-12 15:08:46

中華職棒樂天桃猿前（10）日在樂天桃園棒球場拋下勝利彩帶，奪下上半季冠軍，全家超商將於線上、線下推出優惠同慶，明（13）日上午10點起至7月15日，一連三天在全家APP「隨買跨店取」，每天都有不同商品買一送一限時優惠。

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為慶祝樂天桃猿上半季封王，明（13）日起在全家APP連續三天推出買一送一，7/13-7/15是大杯單品美式買一送一、7/14-7/15是特大杯經典美式買一送一，最後一天7/15則是自有品牌FamilyMart Collection天然水買一送一。

▲7月14日上午10點起，APP「隨買跨店取」開賣特大杯經典美式買一送一。（圖／全家提供）
▲7月14日上午10點起，APP「隨買跨店取」開賣特大杯經典美式買一送一。（圖／全家提供）
實體店舖方面，7月15日至7月17日限時三天接棒，超過百件商品第二件5折，包含熱狗、WA!COOKIES雪糕、可口可樂、餅乾及保健食品等。此外，會員在活動期間內買上述指定商品，加碼抽季後賽門票，一人中獎兩人同行。

同為樂天生態圈的樂天Kobo電子書，即日起至7月13日也推出封王優惠。在樂天市場買電子書閱讀器全站9折起，登錄表單再送600元禮物卡。7月15日至7月17日限時三天，樂天Kobo電子書輸入折扣碼「MONKEYS」，全站享7.3折優惠，下單再抽桃猿主場Kobo VIP包廂看球資格。

▲慶祝樂天桃猿上半季封王， Kobo電子書閱讀器7月13日前全站9折起並加送600元禮物卡。（圖／業者提供）
▲慶祝樂天桃猿上半季封王， Kobo電子書閱讀器7月13日前全站9折起並加送600元禮物卡。（圖／業者提供）

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