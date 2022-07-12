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台博館讓蔡炳坤氣到送醫？李永得嗆：請柯文哲像個市長

▲對於柯文哲指控其抹黑蔡炳坤，害蔡氣到中風。文化部長李永得今（12）日回應，奉勸柯文哲像一個市長扛起責任，不要推到副市長身上。（圖／記者李琦瑋攝，2022.07.12）
▲對於柯文哲指控其抹黑蔡炳坤，害蔡氣到中風。文化部長李永得今（12）日回應，奉勸柯文哲像一個市長扛起責任，不要推到副市長身上。（圖／記者李琦瑋攝，2022.07.12）

記者李琦瑋／台北報導

2022-07-12 14:42:052022-07-12 14:50:48

台北市副市長蔡炳坤昨天晚間腦中風緊急開刀住院，傳出是跟文化部長李永得批評台博館要付台北市租金300萬元有關。台北市長柯文哲今（12）日表示，蔡炳坤病倒前，仍關心北市府與文化部的台博館爭議，受不了別人抹黑栽贓；李永得4點回應，「奉勸柯文哲身為台北市長，應扛起責任、有擔當一點。」

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文化部長李永得今天赴日本台灣交流協會台北事務所悼念日本前首相安倍晉三。進入會場前接受訪問指出，「我非常誠心祝禱，蔡副市長身體早日康復。」

李永得表示，第二點，對於這幾日所提有關空總、台博館兩事，並未針對任何人，純粹針對台北市政府、就事論事，所以請柯文哲要像一個市長，扛起所有責任，不要推託給副市長或其他人，也不要轉移焦點。

第三點特別說明台博館長年爭議，並非柯文哲這任才開始，台博館是一個國家的博物館，但每年還要繳納租金給台北市政府，經過多年交涉一直都沒有結果，終於在上周五台北市政府和文化部次長會面，有部分共識，但並未獲徹底解決。

李永得說，主要問題在於台北市政府只同意無償撥用建築本體投影面積，並未包含館前廣場，亦即台博館將成為孤島，沒有自己的門面、沒有自己的出入口，這像一個國家的博物館嗎？再說，台博館建築是國定古蹟，按照文資法，本來就是土地和建物要合一使用，所以台北市政府如果要做，整體移撥範圍應包含完整館前廣場。

關於空總土地回饋問題，李永得表示，簡單來說就是，7.15公頃的土地到最後文化部若按照台北市政府的遊戲規則，只能拿到不到2公頃的土地，文化部本來期盼運用空總土地作為國際級藝文設施的用地，但台北市政府卻將政府土地，以一般民間商業的規則，強行要求回饋40%的土地做「開發」，相當不合理、不符合公共利益。

李永得說，「奉勸柯市長，您是身為台北市的市長，所有問題應該由您來負責，由您來擔當，所以要有擔當一些，不要像這樣子，東拖西拖。」

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