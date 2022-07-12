台博館讓蔡炳坤氣到送醫？李永得嗆：請柯文哲像個市長

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李永得表示，第二點，對於這幾日所提有關空總、台博館兩事，並未針對任何人，純粹針對台北市政府、就事論事，所以請柯文哲要像一個市長，扛起所有責任，不要推託給副市長或其他人，也不要轉移焦點。
第三點特別說明台博館長年爭議，並非柯文哲這任才開始，台博館是一個國家的博物館，但每年還要繳納租金給台北市政府，經過多年交涉一直都沒有結果，終於在上周五台北市政府和文化部次長會面，有部分共識，但並未獲徹底解決。
李永得說，主要問題在於台北市政府只同意無償撥用建築本體投影面積，並未包含館前廣場，亦即台博館將成為孤島，沒有自己的門面、沒有自己的出入口，這像一個國家的博物館嗎？再說，台博館建築是國定古蹟，按照文資法，本來就是土地和建物要合一使用，所以台北市政府如果要做，整體移撥範圍應包含完整館前廣場。
關於空總土地回饋問題，李永得表示，簡單來說就是，7.15公頃的土地到最後文化部若按照台北市政府的遊戲規則，只能拿到不到2公頃的土地，文化部本來期盼運用空總土地作為國際級藝文設施的用地，但台北市政府卻將政府土地，以一般民間商業的規則，強行要求回饋40%的土地做「開發」，相當不合理、不符合公共利益。
李永得說，「奉勸柯市長，您是身為台北市的市長，所有問題應該由您來負責，由您來擔當，所以要有擔當一些，不要像這樣子，東拖西拖。」