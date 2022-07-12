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國史館、蔣家後代爭兩蔣日記　高院判決出爐　

▲高院民事大廈外觀。（圖／記者潘千詩攝）
▲高院民事大廈外觀。（圖／記者潘千詩攝）

記者潘千詩／台北報導

2022-07-12 15:29:08

國史館與蔣家繼承人爭奪「兩蔣日記」及相關文物所有權，台北地院判決兩蔣總統任內文物屬國有，由國史館管理，其他歸蔣家繼承人共有。蔣家繼承人只有蔣友梅不服提上訴，高等法院今（12）日駁回上訴。可上訴。

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蔣中正於1962年起，逐年交付他1917年至1972年製作的日記及其他總統府文件與史料給兒子蔣經國保管。蔣經國再將這些文物連同自己製作1938至1979年間的日記轉交給兒子蔣孝勇保管，蔣孝勇將兩蔣文物掃描成微縮膠卷後，全數交給妻子蔣方智怡保管、處理。

胡佛研究院於2006年陸續分階段公開蔣介石日記，是館藏中最多人調閱的史料。蔣經國日記也將訂於2020年2月對社會大眾公開。中央社記者周世惠舊金山攝 108年12月18日
▲胡佛研究院於2006年陸續分階段公開蔣介石日記，是館藏中最多人調閱的史料。蔣經國日記也將訂於2020年2月對社會大眾公開。（圖／中央社資料照）
國史館主張，蔣方智怡於2004年8月、2005年1月間先後與美國史丹佛大學簽訂保管契約，委託保管兩蔣文物及膠卷50年，並於2013年間與國史館簽立合作及權利轉讓協議書，約定將兩蔣文物所有權及保管權利義務轉讓給國史館。

國史館2015年對蔣家繼承人蔣方智怡、俞蔣孝章等16人提告確認文 物所有權後，先對蔣孝剛撤告，再與蔣方智怡等8人調解，最後剩蔣友梅、蔣孝嚴、蔣蕙蘭、蔣蕙筠、蔣萬安、陳忠人、丘如雪7人。

前年，一審判決，掃描保存的80捲膠捲，及兩蔣總統任內生成的235項文物歸國有，非任內的232項文物則歸蔣家繼承人共有；蔣友梅等人主張《總統副總統文物管理條例》2004年才公布施行，不能溯及既往，蔣友梅不服提上訴後，二審駁回上訴。

為「兩蔣日記」所有權與管理權，國史館與蔣家後代訴 訟；蔣方智怡（中）14日出庭淚灑作證說「若有人認為 我做的不夠，我可以接受，但不能用侵占字眼指責我， 希望這件事和平解決。」 中央社記者劉世怡攝　106年7月14日
▲為「兩蔣日記」所有權與管理權，國史館與蔣家後代訴 訟；蔣方智怡（中）出庭。 （圖／中央社資料照）

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