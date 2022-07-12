7-ELEVEN亞洲第10000店 台南安平璀璨登場

統一企業集團亞洲第 10,000 家 7-ELEVEN 亞萬門市今 (12) 日璀璨開幕，今日開幕儀式統一集團董事長羅智先與統一集團美麗事業董事長高秀玲親臨剪綵。亞萬門市設於台南安平永華路上，以不朽鑽石為理念啟發，門市外觀採用特殊材質打造如不朽鑽石般耀眼光澤，內部設計使用白、金主色調象徵鑽石閃亮光芒。 OPEN! 家族首度以時尚新星角色風格登場，更將台灣、大陸上海、浙江及菲律賓著名地標融入環景設計，呈現亞洲生活服務平台嶄新風貌，並展現集團之前程璀璨，期能以此門市傳遞所積極建構之亞洲流通生活服務平台，在未來如閃耀鑽石，其永續基業能夠光輝恆遠、價值永傳。

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲統一集團董事長羅智先與統一集團美麗事業董事長高秀玲親臨剪綵（圖／記者林怡孜攝，2022,07,12）

▲亞萬門市首創「精品巧克力專區」，引進歐美14大品牌、超過百款知名頂級巧克力（圖／記者林怡孜攝，2022,07,12）

亞萬門市佔地120坪，首創「精品巧克力專區」引進歐美 14 大品牌、超過百款知名頂級巧克力，宛如頂級舌尖饗宴。「全球精品專區」 涵蓋全球 7-ELEVEN 限定商品，全球採購引領各地風采。更提供多品牌豐富體驗， Semeur 聖娜、 Mister Donut 、 COLD STONE 、博客來、 21 TOGO 、 K • Seren 等品牌共同進駐。 同時，亦將綠電概念融入門市設計， 導入太陽能光電，與統奕包裝合作自建「循環經濟回收機」，可回收寶特瓶及電池，永續循環且與地球共好。並設有自助式一人辦公室，租金一小時50元，可享免費WIFI'、充電設施、桌椅，非常適合臨時需要辦公室處理商務，或是手機沒電需要救急的民眾。

▲自助辦公室附設掛勾、享免費網路並可充電，十分方便（圖／記者林怡孜攝，2022,07,12）