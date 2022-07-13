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父親節超有哏禮盒　8年老酒感謝父愛無限 愛最大！

▲58金高「千日醇8年老酒」禮盒把對父親滿滿無限(∞)的愛，一次真情告白！（圖／品牌提供）
▲58金高「千日醇8年老酒」禮盒把對父親滿滿無限(∞)的愛，一次真情告白！（圖／品牌提供）

生活中心/綜合報導

2022-07-13 11:30:002022-07-13 12:00:15

每位爸爸對孩子表達愛意的方式雖有不同，但願意為孩子付出的愛總是永不嫌多、永不嫌累。即將到來的父親節，正是為人子女聊表孝心的最佳時機，今年父親節有想好要送什麼禮物了嗎? 最近，網友熱議一款超適合老爸又超有哏的「千日醇8年老酒」禮盒，從裡到外訴說對父親滿滿無限(∞)的愛呀！

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打開別具用心的禮盒，「千日醇８年老酒」讓人眼睛為之一亮！2013年灌裝，具老金高獨有的沉木骨董味，陳化8年後口感醇厚綿甜，純正清香中帶有著淡雅醬香，酒體極致協調，尾韻久久綿延，帶來多重的品飲層次感，令人著迷。黑松公司在計畫性儲酒的長遠規劃下，將58金高儲放於穩定的控管倉儲環境內，加上獨有的微厭氧熟成環境，歷經八年的陳化後，特別於父親節首度限量推出目前市面上可遇不可求，連老饕都想一嚐的珍稀千日醇8年老酒。

▲陳化8年以上的千日醇老酒，瓶身的兩隻祥龍還擁有市面上罕見的老酒專屬黑白酒標，滿滿的年代珍稀感更顯可貴！（圖／品牌提供）
▲陳化8年以上的千日醇老酒，瓶身的兩隻祥龍還擁有市面上罕見的老酒專屬黑白酒標，滿滿的年代珍稀感更顯可貴！（圖／品牌提供）
限量推出的58金高「千日醇8年老酒」禮盒，外觀襯底的數字「8」，橫著擺放時即代表無限之意(∞)，象徵著父親與孩子間有著無限且綿延不絕的愛，持續不間斷的作用著，而這雙向流動著的情感，就像千日醇一樣，只有製造日期，沒有保存期限。陳化八年以上的千日醇老酒，瓶身的兩隻祥龍還擁有市面上罕見的老酒專屬黑白酒標，滿滿的年代珍稀感更顯可貴！為了讓爸爸感受你的不凡用心，禮盒還附有無限符號刻印的玻璃對杯，相信這份愛的暖意一定能完整傳達到老爸的手裡與心裡。

▲58金高「千日醇8年老酒」禮盒，7/15將於全台全家限量預購，售價1688元，限量8888組。（圖／品牌提供）
▲58金高「千日醇8年老酒」禮盒，7/15將於全台全家限量預購，售價1,688元，限量8,888組。（圖／品牌提供）
老爸，就該值得最好的！想品飲陳化八年以上，一瓶難求的千日醇8年老酒，不需再費力尋覓，限量推出的58金高「千日醇8年老酒」禮盒，7/15將於全台全家超商開放預購，售價1,688元，限量8,888組，雖然愛無限但數量有限，錯過不再，想對爸爸傳遞你的極致真情，趕緊快刀前往預購！(售價與庫存依各通路為準)

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