台灣未受邀！2022環太平洋軍演 26國演練阻中國擴張
▲2022環太軍演，美軍林肯號航艦戰鬥群、日本海上自衛隊與澳洲皇家海軍船艦編隊航行。(圖／RIMPAC臉書粉絲團)
號稱史上規模最大的2022年度環太平洋軍事演習 （RIMPAC），6月29日至8月4日在美國夏威夷周邊海域舉行，共有26國、42艘軍艦，9國地面部隊，約25000名軍人參與演習，外界普遍認為美國與盟國透過環太平洋演習秀肌肉，遏阻中國擴張的意圖濃厚。
環太平洋軍事演習（Rim of the Pacific Exercise，RIMPAC）為兩年一度，自1971年開始舉行，從1974年以後，改為每2年舉行一次，主要在美國夏威夷周邊海域舉行。自2012年開始，環太平洋軍演都有超過20國參與，但2020年由於新冠肺炎疫情影響，演習規模大為縮水，僅有10國、23艘艦艇、5000名官兵參加。今年隨著新冠肺炎疫期趨緩，一舉有26國參加，38艘水面艦、4艘潛艦、9國地面部隊、170架軍機，約25000人參加，成為史上規模最大環太平洋軍演。
本次環太軍演，韓國派出了以排水量1萬4500噸的獨島級兩棲突擊艦馬羅島號為首的艦隊，包括1艘潛艦、1架P-3C海上巡邏機、2架海上作戰直升機、9輛AAV-7兩棲突擊車和1000餘名官兵參演。日本海上自衛隊第一次參加是在1980年，此後每次都參加，已成環太平洋軍演固定成員國，今年海上自衛隊派出可改裝成輕型航艦的出雲號直升機護衛艦。
俄烏戰爭2月爆發後，台海局勢引發關注，但中國與台灣都未獲邀參加。中國雖然1998年曾以觀察員身分參加、2014年更首度派船艦參加，但2018年後就不再受邀。
美國國會2021年底通過「2022年國防授權法案」，法案內明文指出，美國國防部應邀請台灣參與2022環太軍演，但最後礙於「敏感的政治因素」，台灣並沒有被邀請。但2022環太軍演除了透過演練強化美國及盟邦間聯合作戰能力，應對朝鮮半島情勢外，如何維護與確保台海地區的和平與穩定也是演習目的之一，面對中共戰力崛起，美國與盟邦也嘗試演練各種不對稱作戰方式。
▲海上自衛隊的出雲號直升機護衛艦，在2018防衛大綱中計畫加以改裝，將飛行甲板修改為長方形以利F-35B戰機進駐。 （圖／海上自衛隊） ▲環太軍演透過跨國軍事交流，強化聯合作戰能力。(圖／RIMPAC臉書粉絲團)