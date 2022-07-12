二代黑寡婦「透視衣沒乳貼」挨罵　一篇文反擊被瘋讚

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大多數的名人及網友盛讚佛蘿倫絲普伊的造型和態度，「如果男人能做到，妳也能」、「人們說這門藝術怎麼樣，然後又去博物館看女性的裸體雕塑」、「我很驚訝Instagram沒有因此將妳送進社交媒體監獄！無論如何，妳看起來很漂亮」、「妳是下一代女性的優秀榜樣，我很高興我的女兒們看到像妳這樣的女人，自己做決定」！
部分網友無法接受，痛批佛蘿倫絲普伊：「妳為什麼要這樣，想秀妳的乳頭那就去色情網站啊，為什麼要在Instagram上這樣？孩子們都會用Instagram，這為什麼會被允許」、「為什麼要露乳頭？親愛的，麻煩把它們留給妳老公」、「我不明白的是，如果妳不穿胸罩，那為什麼還要穿內褲？」
佛蘿倫絲普伊為此發長文，回應公眾對她的批判，普伊說她和造型團隊都知道自己在做什麼，「穿上它我很興奮，一點也不緊張，之前不緊張，當下不緊張，未來也不會」，感嘆親眼看到好多男人如此輕易地、公開地且自以為是地去詆毀女人的身體，認為這絕對不會是最後一次，一個女人必須聽一群陌生人告訴她，妳的身體出了什麼問題及一些庸俗的評論。
普伊表示，她很滿意自己的身體，「你們很多人積極地想讓我知道，你們對我的『貧胸』有多麼失望，或是我應該為『貧胸』感到丟臉，但我已經在我的身體裡生活了很長時間，所以我完全知道自己胸部的大小，我並沒有害怕它們」、「成熟點，尊敬別人，尊敬身體，尊敬所有女人，尊敬凡人，相信我，這樣人生才會好過一點，千萬別為了2個乳頭就崩潰...」一席話獲得超過200萬人按讚支持。（編輯：楊穎軒）