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二代黑寡婦「透視衣沒乳貼」挨罵　一篇文反擊被瘋讚

▲《黑寡婦》女星佛蘿倫絲普伊露點掀議。（圖／Florence Pugh IG）
▲《黑寡婦》女星佛蘿倫絲普伊露點掀議。（圖／Florence Pugh IG）

娛樂中心／綜合報導

2022-07-12 16:32:342022-07-12 16:44:19

26歲英國女演員佛蘿倫絲普伊（Florence Pugh）以電影《惡女馬克白》嶄露頭角，後演出《仲夏魘》、《她們》等不同類型的片子，漫威影業看好其潛力，邀她主演《黑寡婦》獨立電影，讓她全球知名度水漲船高。普伊近日出席時尚活動，穿一套露出胸前兩點的禮服，引發正反輿論評價，對此，本人也做出回應。

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▲▼普伊演出《黑寡婦》聲名大噪。（圖／Florence Pugh IG、IMDb）
▲▼普伊演出《黑寡婦》聲名大噪。（圖／Florence Pugh IG、IMDb）
▲▼普伊演出《黑寡婦》聲名大噪。（圖／Florence Pugh IG、IMDb）
佛蘿倫絲普伊日前飛到羅馬參加Valentino高訂大秀，以一襲「死亡芭比粉」削肩網紗戰袍現身，該件禮服上半身全透視，普伊捨棄胸罩、Nu Bra甚至胸貼，直接大露點亮相，事後將多張現場照上傳IG，同樣沒有後製處理，並寫下「技術上來說，它們（乳頭）算被遮住了吧？」吸引近150萬人按讚。

▲佛蘿倫絲普伊透視裝大膽前衛。（圖／Florence Pugh IG）
▲▼普伊透視裝大膽前衛。（圖／Florence Pugh IG）
▲▼佛蘿倫絲普伊透視裝大膽前衛。（圖／Florence Pugh IG）
大多數的名人及網友盛讚佛蘿倫絲普伊的造型和態度，「如果男人能做到，妳也能」、「人們說這門藝術怎麼樣，然後又去博物館看女性的裸體雕塑」、「我很驚訝Instagram沒有因此將妳送進社交媒體監獄！無論如何，妳看起來很漂亮」、「妳是下一代女性的優秀榜樣，我很高興我的女兒們看到像妳這樣的女人，自己做決定」！

▲普伊露點引發正反評價。（圖／Florence Pugh IG）
▲普伊露點引發正反評價。（圖／Florence Pugh IG）
部分網友無法接受，痛批佛蘿倫絲普伊：「妳為什麼要這樣，想秀妳的乳頭那就去色情網站啊，為什麼要在Instagram上這樣？孩子們都會用Instagram，這為什麼會被允許」、「為什麼要露乳頭？親愛的，麻煩把它們留給妳老公」、「我不明白的是，如果妳不穿胸罩，那為什麼還要穿內褲？」

佛蘿倫絲普伊為此發長文，回應公眾對她的批判，普伊說她和造型團隊都知道自己在做什麼，「穿上它我很興奮，一點也不緊張，之前不緊張，當下不緊張，未來也不會」，感嘆親眼看到好多男人如此輕易地、公開地且自以為是地去詆毀女人的身體，認為這絕對不會是最後一次，一個女人必須聽一群陌生人告訴她，妳的身體出了什麼問題及一些庸俗的評論。

普伊表示，她很滿意自己的身體，「你們很多人積極地想讓我知道，你們對我的『貧胸』有多麼失望，或是我應該為『貧胸』感到丟臉，但我已經在我的身體裡生活了很長時間，所以我完全知道自己胸部的大小，我並沒有害怕它們」、「成熟點，尊敬別人，尊敬身體，尊敬所有女人，尊敬凡人，相信我，這樣人生才會好過一點，千萬別為了2個乳頭就崩潰...」一席話獲得超過200萬人按讚支持。（編輯：楊穎軒）

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