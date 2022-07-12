COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

T1／最大咖後衛谷毛唯嘉當獵鷹　小時最愛裕隆想對決偶像

▲ 谷毛唯嘉。（圖／記者葉政勳攝 , 2020.03.21）
▲ 谷毛唯嘉。（圖／記者葉政勳攝 , 2020.03.21）

記者廖聿偉/台北報導

2022-07-12 16:17:30

T1聯盟選秀會今舉行，被視為本屆選秀最大咖的後衛谷毛唯嘉獲得台鋼獵鷹指名，成為球隊非常期待的未來之星，另外，首輪還指名UBA國體大的韓杰諭。

我是廣告 請繼續往下閱讀
谷毛唯嘉加盟台鋼獵鷹，再度於前健行科大總教練劉孟竹聯手，他笑說，「一切都是那麼巧合。」谷毛唯嘉也有望爭取下個球季先發後衛的位置，他說，「目前身體對抗度、經驗都還須要加強，外線穩定度也要更好。

T1聯盟擁有亞洲外援，後場的強度非常高，谷毛唯嘉說，「最想對決高雄海神的後衛布銳克曼（Jason Brickman），之前就有一直觀察他的打法，雖然身高不高，卻非常靈活，身體也很強壯。」

籃球生涯踏上不同領域，谷毛唯嘉表示，「踏上職業籃球舞台一直都是我的夢想，小時候是SBL裕隆隊的死忠球迷，很喜歡看陳信安、曾文鼎打球，偶像則是有台灣Iverson之稱的李學林。」李學林目前效力於T1聯盟的中信特攻，相差15歲的兩人也有機會在職業舞台上過招，谷毛則表示，「非常期待!」

出身自花蓮母系社會的布農族，原名毛唯嘉冠上母姓成了谷毛唯嘉，國中時代就是花蓮自強三劍客的一員，接著進入能仁家商，畢業後也就讀健行科大，雖然高中時代未能幫助能仁奪冠，不過大一與大二就是健行奪冠不可或缺的一員，大三與大四成為球隊主控，助健行維持在前四名，谷毛唯嘉在大學持續進步，去年也入選為亞洲盃男籃賽第3階段中華隊，也被評為是今年T1選秀會最大咖球員。

谷毛唯嘉去年前10月全國運動會弄傷右膝後十字韌帶，直到今年1月底才重返UBA戰場，也許受到傷勢影響，也許是因為採用較不穩定的跳投方式，大四每場三分球出手5.6次為4年來最高，命中率卻降回2成74，大二以來最低。球探報告指出，谷毛三分球穩定度絕對是他在進入職籃前，最要加強的功課，另外矮控衛最大問題就在高度，容易被打點，個人防守也格外重要。


谷毛唯嘉小檔案

身高：175公分

體重：68公斤

位置：控球後衛

就讀學校：健行科大

UBA表現：11.5分、4.4籃板、6.9助攻、1.5抄截(110學年度，大四)

T1／衛冕軍海神150萬換首輪籤　選秀會各輪選秀權出爐

T1／球員重複報名選秀會怎麼辦?　獵鷹總經理給答案

NBA／籃網端「吸血式交易」換KD　熱火最積極且不惜代價

NBA／爆料威少離隊倒數　諸多跡象顯示湖人醞釀交易

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
雖然台灣疫情趨於穩定，確診案例數也持續下降，但中央流行疫情指揮中心指揮官轉戰台北市長選舉，您支持嗎？

雖然台灣疫情趨於穩定，確診案例數也持續下降，但中央流行疫情指揮中心指揮官轉戰台北市長選舉，您支持嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀