T1／最大咖後衛谷毛唯嘉當獵鷹　小時最愛裕隆想對決偶像

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T1聯盟擁有亞洲外援，後場的強度非常高，谷毛唯嘉說，「最想對決高雄海神的後衛布銳克曼（Jason Brickman），之前就有一直觀察他的打法，雖然身高不高，卻非常靈活，身體也很強壯。」
籃球生涯踏上不同領域，谷毛唯嘉表示，「踏上職業籃球舞台一直都是我的夢想，小時候是SBL裕隆隊的死忠球迷，很喜歡看陳信安、曾文鼎打球，偶像則是有台灣Iverson之稱的李學林。」李學林目前效力於T1聯盟的中信特攻，相差15歲的兩人也有機會在職業舞台上過招，谷毛則表示，「非常期待!」
出身自花蓮母系社會的布農族，原名毛唯嘉冠上母姓成了谷毛唯嘉，國中時代就是花蓮自強三劍客的一員，接著進入能仁家商，畢業後也就讀健行科大，雖然高中時代未能幫助能仁奪冠，不過大一與大二就是健行奪冠不可或缺的一員，大三與大四成為球隊主控，助健行維持在前四名，谷毛唯嘉在大學持續進步，去年也入選為亞洲盃男籃賽第3階段中華隊，也被評為是今年T1選秀會最大咖球員。
谷毛唯嘉去年前10月全國運動會弄傷右膝後十字韌帶，直到今年1月底才重返UBA戰場，也許受到傷勢影響，也許是因為採用較不穩定的跳投方式，大四每場三分球出手5.6次為4年來最高，命中率卻降回2成74，大二以來最低。球探報告指出，谷毛三分球穩定度絕對是他在進入職籃前，最要加強的功課，另外矮控衛最大問題就在高度，容易被打點，個人防守也格外重要。
谷毛唯嘉小檔案
身高：175公分
體重：68公斤
位置：控球後衛
就讀學校：健行科大
UBA表現：11.5分、4.4籃板、6.9助攻、1.5抄截(110學年度，大四)