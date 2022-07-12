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百貨拼了！繼光香香雞、黑毛屋買1送1　《原子少年》開唱

▲位於ATT 4 FUN四樓的「兩餐」，8/1至8/7點肉肉吃到飽方案及單點起司，免費送海鮮盤1份。（圖／業者提供）
▲位於ATT 4 FUN四樓的「兩餐」，8/1至8/7點肉肉吃到飽方案及單點起司，免費送海鮮盤1份。（圖／業者提供）

記者黃韻文/綜合報導

2022-07-12 16:09:372022-07-12 16:14:39

熱到爆的夏天，民眾放假最喜歡躲到百貨公司吹冷氣，隨著近日疫情趨緩，百貨業者火力全開推促銷、辦活動，盼吸引人潮回籠。ATT 4 FUN自7月15日起，集結館內多家人氣餐廳推出消費者最愛的買一送一，並請來《原子少年》火星等五大行星，每周輪番駐點開唱。

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瞄準信義區下班、周末人潮，ATT 4 FUN將於7月15日至8月7日舉辦「史上最長期」、連續24天不間段的「ATT FUN Center 中心音樂節」，請來人氣高漲的《原子少年》登台，由「火星」、「天王星」拉開序幕，中間由「水星」、「金星」接棒，最後一周由「地球」完美收尾，五大行星罕見對外輪番展演，另有女團Pinkfun及許多創作歌手、獨立樂團、DJ 及街頭藝人接連演出。

▲《原子少年》五大行星自7月15日起在戶外接棒演出。（圖／ATT 4 FUN提供）
▲《原子少年》五大行星自7月15日起在戶外接棒演出。（圖／ATT 4 FUN提供）
民眾逛百貨除了吹冷氣，最愛踩點大吃美食，因此ATT 4 FUN也找來館內多間餐廳推出「買一送一」，並針對上班族、學生族推出專屬優惠，活動期間憑有效工作識別證及學生證，可享25品牌指定優惠。《NOWnews今日新聞》整理9大好康：

📍1F∣繼光香香雞「甜心地瓜球」買1送1

📍3F∣乾杯「Asahi生啤酒」買3送1

📍4F∣黑毛屋「馬茲瑞拉起司」88元買1送1

📍4F∣燒肉神保町到店消費打卡，送焦糖鮭魚握壽司（60元）

📍5F∣The chips啤酒全品項買1送1（限100元至140元價位）

📍5F∣黑浮咖啡「北海道干貝柚香胡椒奶油細扁麵／北海道干貝奶油黑松露起司燉飯／加利西亞綜合海鮮墨魚烤飯」8折（原價340元起），精釀啤酒系列、小牛吃嫩草蔬果汁任選買1送1。

📍6F∣揪餖「嚴選板腱牛」480元（100g）買1送1

📍10F∣Thai J「雞肉串」180元買1送1

📍RF DRUNK PLAY活動期間全時段憑ATT活動章不限金額，送House shot一杯，限量100組；消費滿1000元，再送一杯1+1指定調酒。

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