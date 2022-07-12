百貨拼了！繼光香香雞、黑毛屋買1送1　《原子少年》開唱

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民眾逛百貨除了吹冷氣，最愛踩點大吃美食，因此ATT 4 FUN也找來館內多間餐廳推出「買一送一」，並針對上班族、學生族推出專屬優惠，活動期間憑有效工作識別證及學生證，可享25品牌指定優惠。《NOWnews今日新聞》整理9大好康：
📍1F∣繼光香香雞「甜心地瓜球」買1送1
📍3F∣乾杯「Asahi生啤酒」買3送1
📍4F∣黑毛屋「馬茲瑞拉起司」88元買1送1
📍4F∣燒肉神保町到店消費打卡，送焦糖鮭魚握壽司（60元）
📍5F∣The chips啤酒全品項買1送1（限100元至140元價位）
📍5F∣黑浮咖啡「北海道干貝柚香胡椒奶油細扁麵／北海道干貝奶油黑松露起司燉飯／加利西亞綜合海鮮墨魚烤飯」8折（原價340元起），精釀啤酒系列、小牛吃嫩草蔬果汁任選買1送1。
📍6F∣揪餖「嚴選板腱牛」480元（100g）買1送1
📍10F∣Thai J「雞肉串」180元買1送1
📍RF DRUNK PLAY活動期間全時段憑ATT活動章不限金額，送House shot一杯，限量100組；消費滿1000元，再送一杯1+1指定調酒。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！