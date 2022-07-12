李永得再嗆臺博館像孤島 市府發言人反嗆：是在哈囉？
文化部長李永得11日出席公開活動時，針對臺灣博物館土地所有權屬於台北市政府，每年要向北市府繳納300萬元租金，更指出「多年交涉與北市府交涉沒有結果」，讓他覺得不可思議。而李永得被北市府打臉「上週早與文化部政次蕭宗煌達成共識」後，李永得今（12）日再度改口表示「雖然有部分共識但未徹底解決」，更指出無償撥用的部分僅限建築本體的土地面積，並未包含館前廣場，亦即台博館將成為孤島，沒有自己的門面、沒有自己的出入口，這像一個國家的博物館嗎？
對此北市府發言人陳智菡再度反嗆李永得，台北市政府已經在今年5月11日將臺博館的土地使用分區類別，從「公園用地」改為「保存區」，因為只有這樣才能將土地「無償撥用」給中央，蔡炳坤副市長也在上週與文化部政務次長蕭宗煌開會時達成共識，只要臺博館提出申請，政府就會將土地無償撥用給中央。
對於李永得今日提到有關臺博館的館前廣場土地問題，陳智菡也指出，廣場屬於228公園內一部分，出入口為公共空間，提供公眾通行，從未關閉。至於無償撥用的範圍，也是依照當初文化部提出的保存區範圍，完全尊重文化部的需求，「如果連廣場用地要一併無償撥用，應該在提出計畫時就要表明，但當初的方案僅只有博物館用地」，陳智菡說，市府端能配合加快速度的都做了，倒是文化部到目前為止都還沒有向北市府送件申請無償撥用，「是在哈囉嗎？」
至於舊空總用地，李永得則認為若是按照市府規範，多達7.15公頃的土地，中央能拿到的僅只有不到2公頃的土地，不符合公共利益規範。對此陳智菡也回應，文化部至今對舊空總的土地利用規劃不明，按照現行的法令，只要文化部在取得該土地後，有任何商業盈利用途，就得依法回饋北市40%的土地，這個規範是全北市一致的標準，「如果要北市全數撥用給中央，請提出『不會有商業用途』的白紙黑字證明，不然是要北市府圖利中央？」