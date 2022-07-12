《原子》人氣激戰剩3天！小孩大膽開支票 被蔡承祐打槍
最強男團選秀節目《原子少年》，不只比賽戰況激烈，網路人氣投票廝殺更精彩，究竟誰能稱霸beanfun!舉辦的專屬應援活動，成為傲視西門町街頭的新星偶像，已成為觀眾熱議話題，人氣前六名的少年日前集結《NOWnews今日新聞》陪看直播現場，為拉票各出花招，目前位居人氣冠軍的天王星小孩，放話若跟蔡承祐一起擠進前5名，兩人要頂著大太陽一起打赤膊，去西門町街頭繞一圈，超大膽的開支票行為，立刻被蔡承祐打槍，笑回「要去你自己去」，「他是開玩笑的！」
由beanfun!發起的「beanfun!最挺你的原子少年」專屬應援活動，從6月13日起跑，累積至今約一個月時間，獲得815萬票灌注，排名順序不斷拉鋸、互有領先，目前戰況結果，前10名暫為小孩、林煥鈞、林佳辰、黃莑茗、蔡承祐、黃文廷、藍弟、周子翔、周祖安、李承隆，剩下最後3天，粉絲群喊話不能放棄，甚至號召親友團加入，高度熱情一度讓beanfun!險些當機，活動將於7/15 23:59截止。
活動最終前5強，預計在8月現身西門町大型戶外看板，讓粉絲們一起朝聖，和支持的偶像打卡合影，留下盛夏最美回憶！beanfun!更精心策畫，要讓少年們攻佔潮流聖地，處處都能見到原子少年的蹤跡，在西門町的捷運站有少年們的肖像，藉由列車啟程乘載夢想，走出六號廣場，就能看見日夜投票應援的少年們出現在眼前，彼此各自努力、相約頂峰相見，就剩最後一哩路。快來為你的偶像投票吧！
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