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安倍最後告別！靈車繞首相官邸　遺孀慟「至今仍像做夢」

▲日本前首相安倍晉三喪禮今（12）下午舉行，安倍遺孀安倍昭惠主持葬禮時感嘆，由於一切來得太過突然，「至今我都覺得像是在作夢一樣」。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本前首相安倍晉三喪禮今（12）下午舉行，安倍遺孀安倍昭惠主持葬禮時感嘆，由於一切來得太過突然，「至今我都覺得像是在作夢一樣」。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-07-12 16:56:14

日本前首相安倍晉三的家屬今（12）日為他舉行類似家祭的「家族葬」，儀式僅限家屬認可的親友參加；儀式結束後，靈車將駛經首相官邸、國會、自民黨總部等地點進行最後政治巡禮，最後再前往安葬地點火化。由於儀式不向大眾開放，外頭趕來獻花送安倍最後一程的民眾們大排長龍，而安倍遺孀安倍昭惠也隨車全程參與並手捧牌位，向沿途民眾致意；由安倍家人以「至親摯友」身分邀請赴東京弔唁的我副總統賴清德也搭乘專車進入會場。

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綜合日本富士新聞網、日本放送協會（NHK）報導，安倍晉三的喪禮於日本時間今下午1時（台灣時間中午12時）在東京增上寺舉行，由遺孀安倍昭惠擔任喪主。喪禮以近親家屬人士參與的「家族葬」形式舉行，僅限近親追思或至親摯友到場，並不開放給公眾，包含現任首相岸田文雄、自民黨副主席麻生太郎等自民黨幹部也都出席參與，並由安倍政治盟友麻生太郎宣讀弔詞；昨天抵日弔唁的副總統賴清德也因為安倍家人邀的至親摯友身分，於中午12點半左右搭乘專車抵達會場。

▲日本前首相安倍晉三喪禮。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本前首相安倍晉三今舉行只對家族親眷開放的喪禮，並將遺體送往火葬場。（圖／美聯社／達志影像）
據日本媒體報導，現場人士透露，儀式當中播放了安倍生前彈奏311大地震賑災曲《花正在開》（花は咲く）及安倍昭惠唱歌的影片；擔任喪主的安倍昭惠在葬禮上發言時則表示，當天早上8點才和安倍一起吃早餐並送他出門，11點半卻得知他中彈的消息，由於一切來得太過突然，「至今我都覺得像是在作夢一樣」；此外她也形容安倍是個喜歡與群眾溝通、相處的人，就算到現在自己還是很不安，但仍然非常感謝有這麼多親朋好友和大眾們對安倍的懷念，「看到這麼多人到場，想必他也一定會很開心的」。

儀式大約在下午1時40分結束，載著安倍靈柩的靈車離開增上寺後也繞行駛經首相官邸、自民黨中央總部和國會議事堂在內的永田町等地，這些地點都是日本國家政治的中樞地帶，由安倍遺孀安倍昭惠在車內手捧牌位，替安倍進行人生最後的政治巡禮與告別，最後才前往未於品川區殯儀館的火葬場火化並送回東京增上寺。

▲安倍喪禮家祭，遺孀安倍昭惠靈車內捧牌位　伴夫作最後政治巡禮（圖／美聯社／達志影像）
▲安倍遺孀安倍昭惠靈車內捧牌位，陪伴丈夫作最後政治巡禮。（圖／美聯社／達志影像）
由於安倍晉三家祭僅限親友參加，從喪禮結束後安倍靈車沿途經過地點包含增上寺外投、首相官邸等地排滿了各地民眾以目送他最後一程，有許多日本民眾難掩悲傷之情流淚揮手，沿途送行的人潮還不斷有人喊著「謝謝安倍」、「安倍再見了」，呼喚聲此起彼落。

▲日本前首相安倍晉三喪禮。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本前首相安倍晉三喪禮，民眾在外等候向沿途經過的靈車揮手告別。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本前首相安倍晉三喪禮。（圖／美聯社／達志影像）
▲等待見安倍最後一面的人潮眾多。（圖／美聯社／達志影像）
昨（11）晚則是安倍移靈東京增上寺的守靈儀式，現場約2500人到場弔唁，除了安倍親友外，日本國內外政要如首相岸田文雄、正訪問日本的美國財長葉倫、美國與俄羅斯駐日本領事、我副總統賴清德與前國策顧問金美齡等皆到場致意，日本天皇德仁和皇后雅子也派侍郎上香獻花以表敬意。 

據了解，一夕之間成為未亡人地安倍昭惠將會在安倍遺體火化後，將其安葬於父親安倍晉太郎的墓旁，也就是安倍山口縣的老家墓園。除了僅限家族親友的家族祭外，首相岸田文雄也表示考慮與自民黨安排國葬，由安倍生前所屬的執政黨自民黨總部作為獻花台開放民眾悼念，此外也會在東京及其家鄉的山口縣舉行對外開放的追思會。

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