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邀民眾動滋一夏！體育署加碼健身券1000元、7／18登記

▲體育署今（12）日宣布，再加碼推出30萬份1000元動滋健身券，以協助日前受三劑令影響的健身場館業者。（資料圖／記者陳美嘉攝，2022.03.28）
▲體育署今（12）日宣布，再加碼推出30萬份1000元動滋健身券，以協助日前受三劑令影響的健身場館業者。（資料圖／記者陳美嘉攝，2022.03.28）

記者李琦瑋／台北報導

2022-07-12 17:02:52

為迎接暑假運動旺季，教育部體育署延長動滋券使用期限至今年8月底，另因應4至5月健身場館三劑令，再加碼推出30萬份1000元動滋健身券，以協助受影響的健身場館業者。體育署今（12）日宣布，健身券採先登記後抽籤，只要曾在去年9至10月間於振興五倍券共通平台完成勾選「動滋券」參與抽籤的民眾，不論是否中籤，皆可於111年7月18日上午10點至20日24點於動滋網登記。

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體育署表示，因防疫考量，於今年4月22日規定，要求民眾須完成COVID-19疫苗第3劑接種才能前往健身房運動，迄至5月27日，增列「如尚未完成接種3劑疫苗者，運動時應全程配戴口罩，並保持社交安全距離」的配套措施，才放寬禁令。

本次推出健身券措施，主要目的是協助上開期間受3劑令影響之健身場館業者；同時鼓勵民眾，在恢復正常生活及兼顧防疫下，可到健身場館動滋一夏，促進健康也協助運動產業振興。

體育署指出，加碼推出的健身券適用範圍，限定只能到受3劑令影響的健身場館使用，只要民眾在去年9月22日至10月29日曾於振興五倍券共通平台完成勾選「動滋券」抽籤，可於指定日期內至動滋網登記身分證號或外來人口統一證號參與抽籤。

若登記人數超過30萬名，預定於7月22日上午10點在體育署公開辦理電腦隨機抽籤，中籤民眾將可收到簡訊及email通知，並在當天下午3點起，可上動滋網查詢中籤結果，並請於7月25日上午10點起至8月31日24點止進行領券及抵用。

為配合健身券措施，健身場館業者也積極推出加碼促銷方案，目前已有AlldaySports、Anytime Fitness、True Yoga、World Gym、成吉思汗健身俱樂部及永和、泰山、宜蘭國民運動中心健身房等多家業者，相關優惠活動與健身券詳細內容將公告於動滋網。

另體育署再次提醒，動滋券（含200元加碼券）抵用期限至8月31日止，呼籲中籤民眾及早在抵用期限前至「做運動」、「看比賽」合作店家進行消費抵用，相關資訊可上動滋網查詢，或電洽客服專線(02)7752-3658。

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