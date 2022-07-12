邀民眾動滋一夏！體育署加碼健身券1000元、7／18登記

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本次推出健身券措施，主要目的是協助上開期間受3劑令影響之健身場館業者；同時鼓勵民眾，在恢復正常生活及兼顧防疫下，可到健身場館動滋一夏，促進健康也協助運動產業振興。
體育署指出，加碼推出的健身券適用範圍，限定只能到受3劑令影響的健身場館使用，只要民眾在去年9月22日至10月29日曾於振興五倍券共通平台完成勾選「動滋券」抽籤，可於指定日期內至動滋網登記身分證號或外來人口統一證號參與抽籤。
若登記人數超過30萬名，預定於7月22日上午10點在體育署公開辦理電腦隨機抽籤，中籤民眾將可收到簡訊及email通知，並在當天下午3點起，可上動滋網查詢中籤結果，並請於7月25日上午10點起至8月31日24點止進行領券及抵用。
為配合健身券措施，健身場館業者也積極推出加碼促銷方案，目前已有AlldaySports、Anytime Fitness、True Yoga、World Gym、成吉思汗健身俱樂部及永和、泰山、宜蘭國民運動中心健身房等多家業者，相關優惠活動與健身券詳細內容將公告於動滋網。
另體育署再次提醒，動滋券（含200元加碼券）抵用期限至8月31日止，呼籲中籤民眾及早在抵用期限前至「做運動」、「看比賽」合作店家進行消費抵用，相關資訊可上動滋網查詢，或電洽客服專線(02)7752-3658。