COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

房市／信義房屋DiNDON智能賞屋　掌握實景布局空間感

▲信義房屋DiNDON智能賞屋提供720度環景、虛擬量尺、3D俯瞰等功能，是一般錄影所無法做到的。（圖／NOWnews資料照片）
▲信義房屋DiNDON智能賞屋提供720度環景、虛擬量尺、3D俯瞰等功能，是一般錄影所無法做到的。（圖／NOWnews資料照片）

生活消費中心/綜合報導

2022-07-13 08:00:00

新冠疫情衝擊全球2年多，連帶讓許多人的購、售屋計畫也受影響，例如買方不敢或無法出門看屋、賣方不願意太多人到家裡看屋等。信義房屋的DiNDON智能賞屋擁有720度環景、虛擬量尺等功能，線上就能呈現房屋樣貌，還有3D變裝幫助買方思考後續裝潢規畫；由於少了時間和空間的限制，信義房屋統計，相比未拍攝智能賞屋的物件，有拍攝的物件成交速度約提高2成。

我是廣告 請繼續往下閱讀
信義房屋汐止仁愛店主任吳逸庭，曾服務一組客戶，由於夫妻倆平日上班非常忙碌，到家時間已晚，僅只有周末假日部分時段能開放看屋，一開始就希望不要委託太多房仲業者幫忙售屋，以免溝通、接待太花時間；屋主聽聞委託信義房屋售屋，可免費拍攝智能賞屋，可初步篩選客戶，因此決定交給吳逸庭接手。

吳逸庭指出，一般坊間房仲網頁上，也有不少同業會以錄影方式介紹屋況，但DiNDON智能賞屋提供720度環景、虛擬量尺、3D俯瞰等功能，是一般錄影無法做到的，加上公司內部有明確的統計數字顯示，拍攝智能賞屋的物件，無論在物件的點擊率、留言率與成交速度上，都較沒有拍攝的物件顯著提升，因此，對於平時工作忙碌的屋主夫妻來說，更願意嘗試。

吳逸庭表示，買方客戶先透過智能賞屋檢視該物件是否符合自己的需求，確定後再安排現場看屋，「有去看的買方，都有出價」，顯示的確「誠意買方」居多，且精準度高。最後，他也幫助屋主夫妻順利成交。

根據信義房屋統計，2020年7月推出DiNDON智能賞屋，截至今年3月，相比未拍攝的物件，大約多了7成的點擊率，成交速度也提高2成左右。

信義房屋仲介產品部執行經理溫家政表示，DiNDON智能賞屋以「720度環景」忠實呈現屋內格局，再透過「虛擬量尺」，幫助消費者擁有空間感，並可提前預想家具的擺放位置與空間，甚至還透過AI演算法結合現場實景空間、位置辨識技術，提供2D與3D的鳥瞰視角。信義房屋於疫情前就佈局零接觸、零距離的智能賞屋體驗，歷經了去年三級警戒期間，今年又大規模爆發疫情，在消費者格外注意實體接觸與防疫時期，透過數位轉型的科技應用，將線下無法移動的房子帶到線上，協助屋主順利進行銷售，並讓買方賞屋放心又便利。

房市／房市暢旺！房地合一稅收連4年預算達成率超標

房市／新北土城住宅單價漲幅亮眼！專家嚗3大原因

房市／北市危老降溫　專家：關鍵在這！

房市／老屋一定要砍掉重練？專家：彈性調整花費有眉角

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
雖然台灣疫情趨於穩定，確診案例數也持續下降，但中央流行疫情指揮中心指揮官轉戰台北市長選舉，您支持嗎？

雖然台灣疫情趨於穩定，確診案例數也持續下降，但中央流行疫情指揮中心指揮官轉戰台北市長選舉，您支持嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀