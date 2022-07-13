房市／信義房屋DiNDON智能賞屋　掌握實景布局空間感

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吳逸庭指出，一般坊間房仲網頁上，也有不少同業會以錄影方式介紹屋況，但DiNDON智能賞屋提供720度環景、虛擬量尺、3D俯瞰等功能，是一般錄影無法做到的，加上公司內部有明確的統計數字顯示，拍攝智能賞屋的物件，無論在物件的點擊率、留言率與成交速度上，都較沒有拍攝的物件顯著提升，因此，對於平時工作忙碌的屋主夫妻來說，更願意嘗試。
吳逸庭表示，買方客戶先透過智能賞屋檢視該物件是否符合自己的需求，確定後再安排現場看屋，「有去看的買方，都有出價」，顯示的確「誠意買方」居多，且精準度高。最後，他也幫助屋主夫妻順利成交。
根據信義房屋統計，2020年7月推出DiNDON智能賞屋，截至今年3月，相比未拍攝的物件，大約多了7成的點擊率，成交速度也提高2成左右。
信義房屋仲介產品部執行經理溫家政表示，DiNDON智能賞屋以「720度環景」忠實呈現屋內格局，再透過「虛擬量尺」，幫助消費者擁有空間感，並可提前預想家具的擺放位置與空間，甚至還透過AI演算法結合現場實景空間、位置辨識技術，提供2D與3D的鳥瞰視角。信義房屋於疫情前就佈局零接觸、零距離的智能賞屋體驗，歷經了去年三級警戒期間，今年又大規模爆發疫情，在消費者格外注意實體接觸與防疫時期，透過數位轉型的科技應用，將線下無法移動的房子帶到線上，協助屋主順利進行銷售，並讓買方賞屋放心又便利。