防範BA.4/BA.5入社區　高市府開放部分接種站隨到隨打

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潘炤穎表示，配合常規居家快篩早期診斷、落實居家照護早期用藥可有效防範重症，呼籲65歲以上長輩、以及患有糖尿病、洗腎、癌症、免疫功能低下等具風險因子之確診民眾，應遵從醫囑建議，儘早服用抗病毒藥物。
潘炤穎指出，高雄市65歲以上長輩第四劑疫苗接種率24.4%，高於全國平均20.5%，衛生局提醒尚未接種疫苗的長輩能可自行前往社區合約基層診所或社區接種站施打疫苗，7月31日前完成第3或第4劑疫苗接種的長輩，可領取700元禮券及2支快篩試劑。
陳其邁也重申，目前高雄市疫情雖然穩定趨緩，但須特別注意境外移入風險，提醒預計前往接機的市民朋友，由於返回高雄路途較遠，在車上時間甚長，同車者務必佩戴醫療級口罩並全程戴好戴滿，行車期間適度開窗，儘可能保持車內空氣流通；完成接送後，對車內外常碰觸區消毒。接機者如出現疑似症狀，請停止上班，速進行快篩，就醫時告知醫師接觸史。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。