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林佳龍亮相新北卻講成「台北」　林鼎超狠酸：太委屈

▲林鼎超建議民進黨中央收回徵召林佳龍選新北，因為林太委屈，新北市民更委屈。（圖／資料照片）
▲林鼎超建議民進黨中央收回徵召林佳龍選新北，因為林太委屈，新北市民更委屈。（圖／資料照片）

記者余祥／台北報導

2022-07-12 17:24:34

民進黨新北市長參選人林佳龍今（12）日出席新北市黨部主委交接典禮，在致詞時說到他對此次參選新北的一些想法及理念時竟說「台北市需要跨域治理的市長。」國民黨新北三蘆議員參選人林鼎超酸，真心希望民進黨中央收回徵召，因為讓林佳龍來選新北真的太痛苦、太委屈。老實說不只他委屈，新北市民更委屈，新北市民值得更好的候選人；另一位新北議員參選人黃心華則用網路關鍵字分析說，上半年整個網路上與林佳龍有關的討論關鍵字中，最熱門的相關字詞還是與台北市長有關，怪不得發生「言不由龍」的狀況。

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林鼎超說，林佳龍在台中市長任內也說了許多經典名言，其中有一句讓他印象最深刻，那就是 「最近很多研究都顯示人類文明發源地在台灣，以後偉人都要從台中去找，請教育局找一找台中社區裡有什麼偉人，再融入教育裡面。」他相信新北市民人才濟濟、臥虎藏龍，一定也有偉人，但怎麼找，一定找不到林佳龍這個人，因為你的心就不在新北，而是在台北。

黃心華則表示，林佳龍受徵召選新北市長之後的第一次公開活動，依然不經意表露自己對於參選台北市長的渴望，脫口說出「台北市」的需要。誠如林佳龍自己也承認只有準備選台北，那麼林實在不需要這麼勉強和匆忙地投入新北市長選舉，甚至發生像今天這種「言不由龍」或「不知所龍」的窘況。

新北市議員葉元之則批，對林佳龍而言，新北市民就是備胎，就是工具，就只是他敗選後入閣或挑戰總統大位的墊腳石而已，林佳龍才剛宣布參選，新北市民的心就被他的劍刺傷了。新北市身為全國最大的直轄市，市民不該受到林佳龍和民進黨的這種無情對待。葉元之將林佳龍的行徑形容成渣男，可以「隨時換伴侶、花心爽不停」。

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