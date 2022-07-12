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橘子嘉年華「免費集豆」全攻略！簽到爽拿百顆豆抽PS5

▲橘子嘉年華開跑，《NOWnews今日新聞》替大家整理好集豆全攻略，大小獎項準備抽起來。(圖／記者周淑萍攝)
▲橘子嘉年華開跑，《NOWnews今日新聞》替大家整理好集豆全攻略，大小獎項準備抽起來。(圖／記者周淑萍攝)

記者周淑萍/綜合報導

2022-07-12 17:40:33

暑假最夯活動「橘子嘉年華」已經正式上線，今年以「大橘夜市」為主題，即日起～7/17(日)玩遊戲、解任務、看直播就能爽拿金豆、銀豆，憑豆能參加戳獎，有機會拿純金金幣、GOGORO、電競筆電、PS5等大獎及遊戲虛寶，共40萬份獎勵。如何佛系拿豆？只要每天完成解簽任務，爽拿百顆豆，一次收下「橘子嘉年華」賺豆全攻略吧！

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▲「橘子嘉年華」來了，今年以「大橘夜市」為主題，從今(11)日開始活動一直到7/17(日)，活動內有各種免費拿豆法，本篇讓你快速掌握！(圖／記者周淑萍攝)
▲橘子嘉年華今年以「大橘夜市」為主題，即日起一直到7/17，活動內有各種免費拿豆法！(圖／記者周淑萍攝)
佛系賺豆全攻略：登入大橘夜市活動頁面，並到指定位置參與任務。

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  • 漫畫星【漫畫辦桌桌收藏先】七天分別收藏一本漫畫，可拿到7x1=7顆銀豆
  • 漫畫星【漫畫辦桌桌閱讀先】七天分別閱讀一本漫畫任意三話，可拿到7x1=7顆銀豆
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▲「夏日神射手」即日起～7/17每天不限次數皆可遊玩，擊倒罐子數相當於銀豆點數。(圖／記者周淑萍攝)
▲「夏日神射手」即日起～7/17每天不限次數皆可遊玩，擊倒罐子數相當於銀豆點數。(圖／記者周淑萍攝)
玩遊戲領豆法

  • 「夏日神射手」即日起～7/17每天不限次數皆可遊玩，擊倒罐子數相當於銀豆點數，一天結算一次，領取一次，如果平均可擊倒 20個瓶子，等於20顆銀豆，如果每天參加可以拿到 140顆銀豆。
  • 「瘋狂樂豆派對」：每天中午12:00～12:30、晚上21:00～21:30，15秒內計算從天降下來的金豆或銀豆接多少送多少。
  • 「原子少年」應援火力持續開催！在大橘夜市「原子少年」裡執行投票投一票送銀豆一顆，一天10次。

這個夏天不怕無聊了，揪你來GAMA FUN好玩、好看的橘子嘉年華發出【夏日召橘令】搶先登入，等你來把超值豪禮帶回家，快上「橘子嘉年華夏日召橘令」官網逛逛：https://bean.fun/gVuzA

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