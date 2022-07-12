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竹縣運動i台灣起跑　首創AR健跑

▲新竹縣運動i台灣活動起跑，首創AR健跑。（圖／新竹縣政府提供）
▲新竹縣運動i台灣活動起跑，首創AR健跑。（圖／新竹縣政府提供）

業務處/綜合報導

2022-07-12 17:37:15

新竹縣近年來陸續建置運動中心、運動公園等體育設施，舉辦各式體育活動，為城市注入運動DNA，今年更舉辦「2022新竹縣運動i台灣－夏。運動季」系列活動，首創體育結合AR擴增實境，讓民眾透過螢幕虛實互動，可以一邊運動、一邊了解在地歷史文化。新竹縣長楊文科今（12）日偕教育局、新竹縣體育會舉辦記者會，宣示活動正式起跑，自8月底至9月底共6場大型活動，歡迎大小朋友一起到戶外活動筋骨，體驗AR互動，了解在地歷史。

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新竹縣長楊文科帶領現場貴賓一起正式啟動「2022新竹縣運動i台灣－夏。運動季」系列活動，會中並由光時代科技公司現場演示AR擴增實境的操作方式，讓展示螢幕呈現會場渲染AR影像後變成的海洋世界，現場來賓和許多海底動物同框互動，引得會場驚呼連連。

楊文科說，這次活動很特別的是透過科技工具，推動AR健跑活動，打開APP就可以看到當地的人文故事，並在邊跑、邊走的時候都可以看到說明。另一個是這次特別有一場從合興車站到尖石宇老觀景台的自行車爬坡賽，非常具有挑戰性，希望鄉親朋友踴躍參加。

現在是全民運動的時代，縣府團隊施政也極為重視體育，像是竹北國民運動中心、湖口王爺壟運動公園、國際標準競速滑輪溜冰場，擁有籃球、棒球、足球、槌球等各式場地和步道的頭前溪河濱生態公園，以及2024年將竣工的竹東全民運動館等等，都逐步地完善體育設施，讓縣民朋友隨時隨地動起來。同時縣府也舉辦各式體育活動，滿足民眾需求，明年更將主辦全國中等學校運動會，推廣全民運動，也行銷新竹縣這座文化科技智慧城。

新竹縣體育會指出，「2022新竹縣運動i台灣－夏。運動季」將舉辦一系列活動，8月20日在竹東河濱公園槌球場登場的「運動嘉年華」，邀集舞蹈、樂活運動、槌球、馬術等各類社團現場體驗，讓民眾用休閒趣味的運動派對方式，度過愉快假日。9月4日則是縣府前廣場的「新竹縣國民體育日表揚暨多元體育活動全民有氧嘉年華」表揚縣內優秀選手外，更將帶領大家體驗有氧，享受揮汗快感。

除上述兩場定點活動外，還有竹北、湖口、北埔等3場「全民AR健跑闖關大會獅」，以及「新竹縣宇老自由車車聚一起GO」單車活動。AR健跑闖關竹北場8月27日登場，路線經過興隆路河堤和東興圳公園，以海洋世界為主題，並藉AR問答，讓民眾認識東興圳發展歷史。湖口場則是9月17日登場，將介紹信仰中心三元宮的歷史，結合問答介紹湖口老街。北埔場9月24日登場，路線經過全國古蹟最密集的北埔老街，以AR讓健跑民眾沉浸北埔的古色古香，同時了解古蹟歷史。

末場活動為「新竹縣宇老自由車車聚一起GO」，車友從美麗的台鐵內灣線合興愛情車站出發，途經內灣、尖石，一路爬坡，終點為海拔1450公尺的宇老觀景台，往東俯視玉峰村，往西眺望那羅溪谷，都是無敵美景。賽後車友可回到合興車站參加音樂饗宴，盡情揮汗後，透過音樂洗滌身心。

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