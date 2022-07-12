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柯佳嬿「喜歡你的形狀」調戲林柏宏　性解放不怕坤達看

▲左起導演李俊宏、導演陳慧翎、曾莞婷、寇世勳、賈靜雯、比莉、柯佳嬿、林柏宏、監製周銓出席《媽，別鬧了！》線上記者會。（圖／Netflix）
▲左起導演李俊宏、導演陳慧翎、曾莞婷、寇世勳、賈靜雯、比莉、柯佳嬿、林柏宏、監製周銓出席《媽，別鬧了！》線上記者會。（圖／Netflix）

記者羅凌筠/台北報導

2022-07-12 17:38:012022-07-12 18:07:21

比莉、賈靜雯、柯佳嬿、寇世勳、林柏宏、曾莞婷今（12日）出席Netflix《媽，別鬧了！》上線記者會，柯佳嬿、林柏宏劇中擔任「肉慾情侶」，被導演陳慧翎爆料，一場上摩鐵的戲即興加詞，林柏宏對選擇圓床房型的柯佳嬿說：「原來你喜歡這種形狀。」反應快的柯佳嬿脫口：「我比較喜歡你的形狀。」柯佳嬿受訪笑說兩人抱著比拚的心態，看誰講的台詞尺度更大，怕不怕老公坤達無法接受？她透露坤達也很期待這部影集，「我希望他每場戲都看。」

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▲柯佳嬿（右）、林柏宏互鬥煽情台詞不嘴軟。（圖／Netflix）
▲柯佳嬿（右）、林柏宏互鬥煽情台詞不嘴軟。（圖／Netflix）
70歲比莉飾演喪夫後勇敢追愛的非典型媽媽，豁出去演床戲和吻戲，比莉和洋人演員拍吻戲拍20幾次，場景設定是跨年倒數，要一鏡到底，洋人演員每次鏡頭還沒過來就親下去，比莉吻到最後生氣了：「我就翻臉，用英文罵他。」床戲則是在露營車拍攝，比莉只穿1件連身睡袍上陣，「我穿睡袍走去拖車，Nick（周湯豪）也在，他來探班，幾百雙眼睛看我，很尷尬。」還有一次林柏宏摔到比莉，賈靜雯笑說：「Nick隔天立刻來探班，柏宏超剉的。」

▲賈靜雯前後齊露秀美背。（圖／Netflix）
▲賈靜雯前後齊露秀美背。（圖／Netflix）
吳慷仁在戲裡滿足各種賈靜雯的言情小說式幻想，宛如馬景濤翻版，讓賈靜雯不禁表示：「慷仁太深情了。」兩人的對手戲走搞笑跟誇張路線，情慾尺度比輸曾莞婷，在劇中堪稱「嘿咻擔當」的曾莞婷，和鍾承翰在餐廳瘋狂激吻，鏡頭還要在兩人舌頭中間拍到賈靜雯，在一旁看拍攝過程的柯佳嬿驚嚇：「我跟柏宏只是畫面上尺度很大，莞婷是負責紮實的親密碰觸，回想起來超害羞。」曾莞婷也說：「每一場都膽顫心驚。」

寇世勳每出場必賺人熱淚，一場與比莉依偎跳舞的戲，寇世勳分享：「比莉的夢境裡有一段是我跟她在跳舞，她倒在我胸膛裡哭得一塌糊塗，哭得非常慘，我當時心裡就在想『妳到底在哭什麼，我就只是抱著妳在跳舞啊？哭到我以為我真的已經掛了。』」導演陳慧翎甚至爆料當時拍攝狀況：「那場戲就是兩人要抱在一起跳舞，比莉姐那時候跟寇哥近距離接觸感到很害羞，結果寇哥直接一把將比莉姐抱到懷裡，我在現場都覺得天啊好帥氣喔。」《媽，別鬧了！》15日Netflix上線。

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