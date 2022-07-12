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台猴痘第2例！30多歲男「睪丸腫脹」　曾服抗生素未改善

▲疾病管制署今（12）日公布，台灣檢出第2例猴痘境外移入確定病例。圖為猴痘病毒樣本。（圖／美聯社／達志影像）
▲疾病管制署今（12）日公布，台灣檢出第2例猴痘境外移入確定病例。圖為猴痘病毒樣本。（圖／美聯社／達志影像）

記者許若茵／台北報導

2022-07-12 18:29:33

疾病管制署今（12）日公布，台灣檢出第2例猴痘境外移入確定病例，是30多歲本國男性，有左睪丸腫脹、發燒、鼠蹊淋巴結腫脹，曾服用抗生素但未改善，10日返國入境時，自述疑似罹患猴痘，後送就醫，經醫師評估後進行採檢通報，於今日確認陽性，目前於醫院隔離治療中。

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6月24日疾病管制署公布台灣出現猴痘確診個案，有發燒、紅疹、鼠蹊部淋巴腫大等症狀，已收治於負壓隔離病房。

今疾管署再公布於國際機場經由檢疫，發現第2例猴痘境外移入確定病例，為北部30多歲本國籍男性，於今年5月至7月至美國出差，7月3日開始出現左睪丸腫脹、發燒、鼠蹊淋巴結腫脹狀況，曾於7月5日就醫服用抗生素，後續未改善且出現皮膚紅疹及腹瀉等症狀。

疾管署說明，該個案7月10日返國入境時，自述疑似罹患猴痘，由機場檢疫人員後送就醫，經醫師評估後進行採檢通報，於今日確認陽性，目前於醫院隔離治療中。

疾管署指出，此波猴痘疫情自5月中於英國爆發以來，全球累計64國報告至少9664例確診，其中以歐洲7838例及美洲1551例病例數最多，累計病例前五名為西班牙2034例、德國1556例、英國1552例、美國866例及法國721例，亞洲目前韓國報告1例境外移入病例，新加坡則已報告3例境外移入及1例本土病例。

疾管署表示，猴痘傳播對象具侷限性、多與陽性個案親密接觸或不安全性行為，或與照顧確診者的醫護人員有關；由於國際猴痘疫情逐漸擴大，疾管署將持續加強國際港埠檢疫措施及民眾風險溝通與衛教宣導，並積極與國際藥廠洽談採購第三代天花疫苗及抗病毒藥物。

疾管署呼籲，為減少受感染的風險，疾管署已於今年6月30日起，將具有本土或不明感染源猴痘個案之49個國家旅遊疫情提升至「第二級：警示(Alert)」，基於當地可能已具社區傳播風險，若國人前往前述國家/地區旅遊，應避免可能與不特定人士密切接觸之社交活動等高風險場域，返國入境時如出現發燒、皮膚病灶如紅疹、丘疹、水泡或膿疱等疑似症狀，應主動告知航空公司人員及機場港口檢疫人員，並儘速就醫，告知醫師旅遊史及接觸史。

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