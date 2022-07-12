連晨翔下跪況明潔！城市少女變「媽媽」 脫口2字踩地雷
三立、華視8點華劇《門當互懟愛上你》今（12日）舉行開鏡典禮，劇中檢場與樊光耀就是吵了半輩子的絕交死黨，兩家老婆謝瓊煖與況明潔台面下卻是閨密，而兩家下一代也繼續跟著鬥。況明潔和劇中兒子連晨翔初次見面超尷尬，當時連晨翔正在換褲子，她就把門打開，讓連晨翔不知如何是好。連晨翔說從小看城市少女，沒想到現在況明潔竟然在他旁邊，還演媽媽，怎樣稱呼讓連晨翔想了許久，最後還是稱呼「前輩」，沒想到還是被噹，讓他急到趕快跪下道歉，檢場趕快救場，教他以後都要叫哥哥或姐姐，連晨翔還自爆說：「我以前還曾叫過老前輩！」
男女主角連晨翔與林艾璇（大元）首次合作，由於大元個性比較大剌剌，怕說話得罪他，但還是很直接的見面劈頭問說：「你有偶包嗎？」連晨翔愣一下回說：「當然沒有！我只是悶騷一點。」而兩人在劇中雖是青梅竹馬，但也是從小就比較，連晨翔笑說：「我是一句就可以叫她閉嘴，罵人又不帶髒字。」大元說劇中角色跟她個性很像，直來直往不能夠被激，由於個性因此很容易得罪人，連晨翔笑說「那不是很笨嗎？」樊光耀笑說：「現在要改很難了！」
而連晨翔這輩子最怕就是被誤解，有事他一定要說清楚，他說小時候曾被同學誤會他偷東西，既然被誤會了，後來又看見有錢同學有好幾台電玩，就乾脆偷1台送給家境比較不好的同學，沒想到事情被媽媽知道後，罰被關在陽台反省，況明潔在一旁趁機虧他說：「你還真是俠盜啊。」
樊光耀表示12年未演出八點檔，這次他演退休校長，在家把自己當成教育部長，況明潔說她原先以為搭檔會是檢場，當知道樊光耀是演另一半時就立刻google，一看才發現樊光耀原來是「嫩夫」，竟然小她10歲，況明潔笑說：「還好他有一頭白髮。」
而檢場這次在劇中與謝瓊煖飾演夫妻，謝瓊煖開玩笑說她的角色在家都聽她的，但一進「臥室」就完全聽老公的，這次樊光耀與檢場是愛比較的死對頭，謝瓊煖與況明潔覺得男人最幼稚，年紀大才開始比較，又愛翻臉，真要比就要比「持久度」。