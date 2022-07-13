特企／「桃園Q」刺激復甦！為景氣注入強心針

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桃園市政府與「置地廣場 桃園」共同舉辦「桃園Q」活動，為桃市今年暑期第一個刺激景氣復甦的大型活動，今日記者會由市長鄭文燦率領桃市府團隊出席力挺，更邀請國泰人壽副總經理郭文鎧、「桃園Q」活動商家一同響應。
桃園市市長鄭文燦致詞時表示：「看到遊客回到青埔，就知道生活回到正常，桃園推出5大振興措施，希望大家走出來把心打開，夏季限定的桃園Q購物活動是振興計畫的亮點，消費滿700元就可以抽電動機車、機票和家電等，也很謝謝國泰帶動桃園的發展，目前在青埔的20多公頃地區已經開發完成，未來站前的智慧中城會有大型的國際會議廳、飯店等，將前後站串聯起來，集結購物、休閒、旅遊多項功能，歡迎大家一起到桃園小旅行，相聚在桃園。」
本次活動期間民眾在「置地廣場 桃園」合作場館消費滿700元，掃描QRcode，將發票登錄活動官網，就享萬件商圈優惠好康隨抽隨中；其次在8月再推出第二重壓軸抽獎，有機會把時尚電動機車、國際機票等大獎帶回家；桃市資科局也將加碼振興，於7月中推出桃園市民卡「千萬紅利桃子加倍贈」活動，只要登入註冊市民卡「紅利桃子」平台，開通就送50點，到特店消費再送50點（一點即一元），祭出消費優惠方案鼓勵在地消費，參加桃園Ｑ即有機會獨享萬元紅利桃子點數。
值得一提的是，今年3月國泰人壽再度取得高鐵站前站約3.2萬坪的開發權利，將透過國泰多角化經營，預計投入逾260億元資金，可創造2萬個就業機會，預計開發樓地板面積可達15萬坪，規劃成商辦、百貨商場、飯店與休閒娛樂的大型開發案，期待「置地廣場 桃園」將高鐵桃園前後站連成一氣，推升桃園青埔為「台版東京丸之內」。
活動詳情請上桃園Q活動網站查詢。
活動官網：https://a18.taoyuanq.com/index.html
粉絲專頁：置地廣場 桃園 Landmark Plaza
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活動客服電話：02-8258-1030|客服時間：週一至週五 09:00~18:00
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