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林曉培登台前胞兄離世　忍痛演出「崩潰大哭」

▲林曉培舞台劇巡迴期間遭逢哥哥離世。（圖／全民大劇團提供）
▲林曉培舞台劇巡迴期間遭逢哥哥離世。（圖／全民大劇團提供）

記者羅凌筠/綜合報導

2022-07-12 19:01:48

林曉培舞台劇《你好，我是接體員》巡迴全台，5月在高雄站演出當周的禮拜一，告別了至親的哥哥。謝念祖導演說，在接獲噩耗時就很擔心林曉培無法再次承受劇中的生死離別，但林曉培堅持演出，「透過曉培的聲音，可以知道她正在忍耐，努力不崩潰的把歌唱完，真的非常心疼也很佩服。」一直到謝幕時，導演跟觀眾分享，林曉培是帶著親人離世的傷痛努力完成演出，林曉培才崩潰痛哭到不能自己。

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▲林曉培把《你好，我是接體員》作為生死預習課。（圖／全民大劇團提供）
▲林曉培把《你好，我是接體員》作為生死預習課。（圖／全民大劇團提供）
《你好，我是接體員》改編自大師兄同名暢銷書籍，以6個亡靈故事串聯，故 事圍繞在「家」的主軸裡，有親子、愛人、夫妻等不同組合的離別，讓觀眾隨著生者與亡者的道別，一起釋放想念，林曉培透過新東家杰思國際娛樂表示，當初接演就已經把《接體員》作為生死預習課，也透過演出漸漸找回力量調適身心，近期剛完成個人演唱會，接下來會專心在《接體員》的排練中，請大家不用擔心，完成《接體員》演出後，即將要投入8月「小樹傳愛」的公益活動。

▲劇中有許多荒謬情節，呈現黑色幽默的一面。（圖／全民大劇團提供）
▲劇中有許多荒謬情節，呈現黑色幽默的一面。（圖／全民大劇團提供）
全民大劇團上半年有兩齣全新戲劇，皆受疫情影響延期，唯獨《接體員》仍然如期演出，團隊開玩笑表示，是因為《接體員》體質特殊得以躲過5月疫情高峰期，但即便收入不敷成本，仍堅持至外縣市演出。謝念祖說，每一位進劇場的觀眾，都是做好看戲的準備，團隊也將全力演出做出最好。台北最終站適逢7月鬼門開前，鬼片鬼片殭屍展正火熱，導演笑說雖然這齣戲亡靈滿台跑，但並不會真的扮鬼嚇大家，「我們的鬼都是很有人性的，請大家安心來觀賞。」台北最終場將於7月22日至24日於國父紀念館登場。

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