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特企／統一企業集團7-ELEVEN亞洲10000店 開啟新里程碑

▲統一企業集團於 7月12日璀璨開幕亞洲第10000家7-ELEVEN門市（圖／品牌提供）
▲統一企業集團於 7月12日璀璨開幕亞洲第10000家7-ELEVEN門市（圖／品牌提供）

本報訊

2022-07-13 11:45:13

統一企業集團深耕生活服務產業，積極發展「生活品牌」，以「零售+體驗」整合創新， 於 7月12日璀璨開幕亞洲第10000家7-ELEVEN門市，攜手統一企業、7-ELEVEN與關係企業共同閃耀展演亞洲生活服務平台，以創新體驗持續開啟生活產業嶄新里程碑。

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統一企業集團啟興於台南，於歷時 55 春秋之際持續胸懷亞洲市場，秉持創辦人 高清愿先生飲水思源初衷，亞洲第10,000家7-ELEVEN「亞萬門市」奠基於台南市安平區，象徵統一企業集團從 台南 出發、佈局亞洲、擁抱世界。開幕時揭櫫之「亞洲珍鑽耀古都、萬店繁星創千秋」對聯，象徵面向亞洲市場生活品牌流通之全新里程碑及更進一步的榮耀開啟。

統一企業集團從第一家 7-ELEVEN「長安門市」到亞洲第一萬店「亞萬門市」，近半世紀持續服務並滿足消費者日常需求；隨著時代更迭，近年 7-ELEVEN 、康是美等品牌積極投入消費情境創新 ， 現今已在亞洲市場發展為生活服務平台。「亞萬門市」匯聚統一企業集團創新整合，展現以「生活品牌」為核心之服務精神，持續提供優質生活與美好體驗。

亞萬門市由集團內部設計團隊通力合作，以不朽鑽石為理念啟發，門市外觀採用特殊材質打造如不朽鑽石般耀眼光澤，內部設計使用白、金主色調象徵鑽石閃亮光芒，OPEN! 家族首度以時尚新星角色風格登場，更將台灣、大陸上海、浙江及菲律賓著名地標融入環景設計，呈現亞洲生活服務平台嶄新風貌，並展現集團之前程璀璨，期能以此門市傳遞所積極建構之亞洲流通生活服務平台，在未來如閃耀鑽石，其永續基業能夠光輝恆遠、價值永傳。

亞萬門市為展演亞洲生活服務平台，整合創新「全球精品」、「多品牌/功能複合體驗」、「永續循環經濟」，引領消費者暢遊亞洲、體驗世界。首創「精品巧克力專區」引進歐美14大品牌、超過百款知名頂級巧克力，宛如頂級舌尖饗宴。「全球精品專區」 涵蓋全球 7-ELEVEN限定商品，全球採購引領各地風采 。更提供多品牌豐富體驗，攜手統一企業、Semeur聖娜、Mister Donut、COLD STONE、博客來、 21 TOGO 、 K•Seren 等品牌共同進駐。 同時，亦將綠電概念融入門市設計， 導入太陽能光電，與統奕包裝合作自建「循環經濟回收機」，可回收寶特瓶及電池，資源再生利用， 永續循環且與地球共好。

歡慶統一企業集團「亞萬門市」開幕，為感謝消費者，7-ELEVEN自7/8-7/12 單筆消費滿 711 元持八大指定信用卡與 icash Pay 享立折100元優惠 ， 7/10~7/12 限時三天更針對 OPEN POINT 會員推出單筆結帳金額滿 711 元加碼送 OPEN POINT 點數 100 點回饋。活動期間購買 OPEN POINT 行動隨時取指定飲品 1 萬元組合1 組，加碼送1份亞萬紀念版黃金鈔票 (價值5,000元、限量1萬份) ； 同步推出「亞萬紀念隨取卡」，單張售價 1,000元，高達711 個名額有機會刮中最高 1 萬元面額；更結合康是美、夢時代購物中心、統一時代百貨台北店/高雄店等15 個關係企業品牌 ，以及夢時代購物中心、統一時代百貨各大品牌萬件商品同慶、最高回饋達26%，OPEN POINT 會員於 7-ELEVEN 門市與指定品牌消費每滿 711 元，即獲1次抽獎資格，最大獎為全球獨家保時捷電動汽車乙台 (總價值471萬) 。(活動詳情請見官方網站說明)

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