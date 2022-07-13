特企／統一企業集團7-ELEVEN亞洲10000店 開啟新里程碑

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統一企業集團從第一家 7-ELEVEN「長安門市」到亞洲第一萬店「亞萬門市」，近半世紀持續服務並滿足消費者日常需求；隨著時代更迭，近年 7-ELEVEN 、康是美等品牌積極投入消費情境創新 ， 現今已在亞洲市場發展為生活服務平台。「亞萬門市」匯聚統一企業集團創新整合，展現以「生活品牌」為核心之服務精神，持續提供優質生活與美好體驗。
亞萬門市由集團內部設計團隊通力合作，以不朽鑽石為理念啟發，門市外觀採用特殊材質打造如不朽鑽石般耀眼光澤，內部設計使用白、金主色調象徵鑽石閃亮光芒，OPEN! 家族首度以時尚新星角色風格登場，更將台灣、大陸上海、浙江及菲律賓著名地標融入環景設計，呈現亞洲生活服務平台嶄新風貌，並展現集團之前程璀璨，期能以此門市傳遞所積極建構之亞洲流通生活服務平台，在未來如閃耀鑽石，其永續基業能夠光輝恆遠、價值永傳。
亞萬門市為展演亞洲生活服務平台，整合創新「全球精品」、「多品牌/功能複合體驗」、「永續循環經濟」，引領消費者暢遊亞洲、體驗世界。首創「精品巧克力專區」引進歐美14大品牌、超過百款知名頂級巧克力，宛如頂級舌尖饗宴。「全球精品專區」 涵蓋全球 7-ELEVEN限定商品，全球採購引領各地風采 。更提供多品牌豐富體驗，攜手統一企業、Semeur聖娜、Mister Donut、COLD STONE、博客來、 21 TOGO 、 K•Seren 等品牌共同進駐。 同時，亦將綠電概念融入門市設計， 導入太陽能光電，與統奕包裝合作自建「循環經濟回收機」，可回收寶特瓶及電池，資源再生利用， 永續循環且與地球共好。
歡慶統一企業集團「亞萬門市」開幕，為感謝消費者，7-ELEVEN自7/8-7/12 單筆消費滿 711 元持八大指定信用卡與 icash Pay 享立折100元優惠 ， 7/10~7/12 限時三天更針對 OPEN POINT 會員推出單筆結帳金額滿 711 元加碼送 OPEN POINT 點數 100 點回饋。活動期間購買 OPEN POINT 行動隨時取指定飲品 1 萬元組合1 組，加碼送1份亞萬紀念版黃金鈔票 (價值5,000元、限量1萬份) ； 同步推出「亞萬紀念隨取卡」，單張售價 1,000元，高達711 個名額有機會刮中最高 1 萬元面額；更結合康是美、夢時代購物中心、統一時代百貨台北店/高雄店等15 個關係企業品牌 ，以及夢時代購物中心、統一時代百貨各大品牌萬件商品同慶、最高回饋達26%，OPEN POINT 會員於 7-ELEVEN 門市與指定品牌消費每滿 711 元，即獲1次抽獎資格，最大獎為全球獨家保時捷電動汽車乙台 (總價值471萬) 。(活動詳情請見官方網站說明)