《原子》林佳辰性感扭腰迷倒粉絲 姊突爆料：他在家偷哭
最強男團選秀節目《原子少年Atom Boyz》，首集尚未播出前，光是主題曲〈原來的少年〉，就讓「Ending妖精」林佳辰一砲而紅，成為日韓粉絲討論的話題人物，被選手們戲稱為「天選之人」，上週節目播出內容，姊姊卻爆料，林佳辰曾因表現不好在家偷偷哭。
在節目裡永遠笑容開朗的林佳辰，因為小時候體型較胖，不太有自信，家人一直給予鼓勵，幫助他征戰璀璨之星比賽、報名電視台訓練班，成為唱片公司練習生，長期累積實力，儘管一度想放棄追夢，卻在《原子少年》一個Ending pose，打入少女心裡，變成最閃耀的明日之星。
一路陪伴林佳辰走過成名之路，姊姊在節目上透露，看到他在電視上的亮眼表現，從小清新慢慢變成性感妖精，有時候感覺很陌生，其實他私下個性很安靜，常常回到家裡，沒有察覺弟弟在家，有幾次還發現他在偷偷的哭，還是以前那個原來的少年。
林佳辰坦言，有一次沒表現好，覺得很難過，全家包括父母、兩個姊姊都很關心他，很謝謝家人的支持，他很喜歡穿一雙破鞋，姊姊以為他是節省不想花錢，特別買了一雙新的CONVERSE給他，他笑說：「其實我單純是想耍帥！」結果Ella笑稱要姊姊把鞋子轉送給心儀的呂植宇，讓全場笑翻了。