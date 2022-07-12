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星展銀估美下半年再升息7碼　日圓已超貶Q3有望回升至129

▲星展銀行預估美國下半年會再升息7碼，其中7月會升息2碼，並認為美元超漲、日圓已超貶，若日本沒再那麼鴿派，就有機會支撐貨幣回升，第2季底、第3季初有機會慢慢回升。（圖／翻攝自Pixabay）
▲星展銀行預估美國下半年會再升息7碼，其中7月會升息2碼，並認為美元超漲、日圓已超貶，若日本沒再那麼鴿派，就有機會支撐貨幣回升，第2季底、第3季初有機會慢慢回升。（圖／翻攝自Pixabay）

記者顏真真／台北報導

2022-07-12 21:22:22

美國聯準會（Fed）持續放鷹，市場預期7月升息3碼機率高，不過，星展銀行預期下半年會再升息7碼，其中7月升2碼，9、11月各升2碼，12月再升1碼，年底聯邦基金利率將升到3.5%水準。至於美元指數則已超漲，日圓則超貶，只要日本央行稍微沒那麼鴿派，就有機會支撐貨幣回升，第2季底、第3季初有機會慢慢回升，並有望回到129到131價位。

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星展銀行分析，2022年全球風險資產包括股市和債市同步走弱，黃金則是受惠於避險特性，今年大部份的時間表現穩健，但公債殖利率上揚的環境下也面臨挑戰，市場面臨4大阻力與挑戰，包括俄烏危機持續、中國大陸的肺炎疫情發展、通膨疑慮持續和鷹派美國聯準會（Fed）、經濟衰退和企業獲利下修風險上升，其中前兩個已經被市場充分消化，邁入2022年第3季，投資組合配置者面臨的主要挑戰是通膨持續和鷹派美國聯準會，還有經濟衰退和企業獲利下修風險上升。

由於美國最新的消費者物價指數（CPI）顯示，高通膨壓力持續存在，因食品（年增10.1%）和能源（年增34.6%）價格強勁上揚，5月整體CPI年增率高達8.6%，高於市場預期的8.3%，對於即將公布的6月通數字，市場預估會達到8.8%，強勁的通膨迫使Fed維持鷹派立場，市場也普遍預期在年底前將再升息8碼，其中7月會升息3碼，星展銀則預估7、9、11月各升息2碼，12月則升息1碼，年底聯邦基金利率將升到3.5%的水準，但不排除如果通膨惡化，有可能修正升息預期。

考量貨幣政策可能延遲6到12個月才發揮效果，星展銀行認為，美國聯準會今年升息步調已是歷史上非常罕見的速度，升息主要目標是抑制消費，目前美國許多短期利率、房貸利率已逐漸反應，應有機會進而舒緩通膨壓力，星展預估美國今年經濟成長率2.5%，明年則是1.5%。

在匯率部分，星展銀行覺得美元指數現在表現已超過星展預估超漲了，利率環境預估已經過頭，美元指數已經有到頂的跡象，預期第3季到第4季美元指數落在103.4與102.3，而且在美國貨幣政策已完全反映升息預期，其他歐洲、日本央行若沒有這麽鴿派，隨時都會扭轉這情勢，也有機會支撐貨幣回升，第2季底、第3季初有機會慢慢回升，並有望回到129到131價位。

此外，星展銀行建議第3季仍是「股優於債」，從歷史經驗來看，通膨壓力下「價格制定者」等商品類股因為可以轉嫁成本，表現通常會優於大盤。星展集團也分析1973年以來高通膨期間的美股類股表現，發現能源、房地產和必需消費類股通常表現較佳。在股市部分，星展維持看多中國股市的觀點，中國大陸以外，基於弱勢日圓和評價面具吸引力兩大原因，星展調升對日本股市觀點到看好，主要是過去資料顯示，弱勢日圓期間日股通常會有較佳的表現，同時，日本公債殖利率持續偏低，導致日本股市盈餘殖利率與公債殖利率利差擴大，目前約7.1%，也為日本股市帶來機會。

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