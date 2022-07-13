《黃金歲月》林韋君復仇秒變臉！發狠使壞獲影迷狂讚

藝人林韋君加入民視八點檔《黃金歲月》，演出5年前墜崖受傷的黃曉芸，劇中她療傷後強勢回歸，以國外的藝術家之姿要回來復仇；對此，林韋君表示從知道任務的時候，每天就會看播出來做功課，尤其會看林雨宣的眼神跟語氣，只是因為一加入劇組後，就緊鑼密鼓的拍攝，所以還沒好好的看播出，倒是身邊的朋友看了都說她跟曉芸無違和感，讓她受寵若驚。
林韋君戲外是瑜伽老師，為了兼顧拍戲跟瑜伽的課程，她也停了2/3的課程，她說因為還是要保有自己的興趣，來讓身心靈有很好的調劑，而昨晚播出劇中安排她跟張家瑋及胡嘉愛一起去做瑜伽課，她說完全把自己上課的戰袍給穿出場，而張家瑋表示林韋君不愧是專業老師，在現場還先教大家如何換氣跟姿勢，讓她笑說好想報名當她的學生，雖然大家拍戲很累還要做運動，但越來越有默契，劇組大家團結也很歡樂，所以沒問題的。
胡嘉愛說拍攝瑜伽課程的那一天，大家三點多就梳化，等於要拍攝瑜伽課的時候，已經眼冒金星，無力了，而林韋君也在現場教大家幾招，其中一招是嬰兒式，讓胡嘉愛說差一點就睡著，而且忙拍戲也許久沒運動，胡嘉愛說因此摔得腳趾頭瘀青。
劇情越演越烈，不少粉絲看到林韋君的黃曉芸角色，有不少的關注與討論，得知有不少觀眾怕她是反派，要來破壞孟如（張家瑋飾演）跟勝傑（張書偉飾演）的戀情，林韋君表示戲劇這樣才好看阿，就是要有不同的意見，至於怎麼發展，就要賣個關子，請拭目以待。