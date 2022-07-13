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《魷魚遊戲》艾美獎發威！李政宰再搶視帝　5演員全入圍

▲以《魷魚遊戲》橫掃國際獎項的李政宰，再度提名艾美獎視帝。（圖／Netflix提供）
▲以《魷魚遊戲》橫掃國際獎項的李政宰，再度提名艾美獎視帝。（圖／Netflix提供）

娛樂中心／綜合報導

2022-07-13 08:30:592022-07-13 08:57:40

第74屆艾美獎台灣時間昨（12日）深夜公布入圍名單，《繼承之戰》提名25項成為本屆最大贏家，《白蓮花大飯店》、《泰德拉索：錯棚教練趣事多》各入圍20項緊追在後，南韓影集《魷魚遊戲》再傳捷報，共入圍14項，男主角李政宰角逐視帝，鄭浩妍入圍女配角，「001號」吳永洙、「218號」朴海秀皆提名男配角，「240號」李瑜美也入圍最佳客串女演員。

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▲朴海秀（左）與李政宰劇中反目成仇。（圖／Netflix）
▲朴海秀（左）、李政宰分別提名劇情類最佳男配角、劇情類最佳男主角。（圖／Netflix提供）
劇情類最佳男主角獎，李政宰對上《繼承之戰》布萊恩考克斯與傑瑞米史壯、《黑錢勝地》傑森貝特曼、《絕命律師》巴布奧登科克及《人生切割術》亞當史考特；劇情類最佳女主角獎，除了鄭浩妍，還有《高校十八禁》贊達亞、《追殺夏娃》茱蒂康默和吳珊卓、《黑錢勝地》蘿拉琳妮、《黃蜂》梅蘭妮林斯基及《晨間直播秀》瑞絲薇斯朋。

▲《繼承之戰》為本屆艾美獎入圍大贏家。（圖／IMDb）
▲HBO《繼承之戰》為本屆艾美獎入圍大贏家。（圖／IMDb）
▲Netflix資助的《魷魚遊戲》受到全球觀眾喜愛。（圖／Netflix）
▲Netflix《魷魚遊戲》成為首部入圍艾美獎的韓國影集，也是史上提名數最多的外國電視劇。（圖／Netflix提供）
最佳影集入圍的有《絕命律師》、《高校十八禁》、《黑錢勝地》、《人生切割術》、《魷魚遊戲》、《怪奇物語》、《繼承之戰》、 《黃蜂》；最佳限定影集則由《創造安娜》、《新創大騙局》、《潘與湯米》、《白蓮花大飯店》、《毒疫》共同角逐。頒獎典禮將於台灣時間9月13日上午8點舉行，CATCHPLAY+影音平台同步原音實況直播。（編輯：楊穎軒）

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