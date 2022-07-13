女神怒了！林志玲被欠薪1700萬　出重手對付劣商

第一名模林志玲之前擔任陸綜《極限挑戰》，分成兩集節目播出，卻遲遲沒有收到400萬人民幣（約1,700萬台幣）酬勞，向製作單位「元純文化」提告，官司糾纏4年後勝訴，原以為終於可以拿回應有報償，沒想到該公司仍遲遲不付錢，又積欠了半年，林志玲以法律途徑申訴，負責人王冬已被列入限制消費名單。
官司1月宣判，主張「元純文化傳播公司」早就收到東方衛視支付給林志玲400萬人民幣的通告費，卻沒有將這筆錢支付給藝人，林志玲曾經在2018年、2020年寄送合約履行通知書給對方，投遞結果顯示「已簽收」，所以二審判決仍判定林志玲勝訴。該集內容邀請林志玲擔任嘉賓，與黃渤搭檔進行任務，要求二人在水中重演《鐵達尼號》的深情一幕，林志玲需要趴在浮板上和黃渤對戲，玉體橫陳在泳池畔玩遊戲，視覺效果養眼，對當時已有名氣的林志玲來說，是擺脫女神包袱的一次演出。
透過中國企業查詢APP顯示，近日，元純文化的法定代表人王冬新增一則限制消費令，申請人為林志玲持股99%的上海禦葵影視文化工作室，意味官司宣判半年後，林志玲仍沒拿到通告費，不過，錄製節目高報酬讓網友相當驚訝，感嘆「明星的錢相對於老百姓真是天價了，幾輩子都沒見過這麼多」、「明星錢是真好賺，兩期四百萬人民幣」、「難怪現在的價值觀是做明星做網紅」。