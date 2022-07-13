大規模遺棄！10隻貓「紙箱內」拼命尖叫 當地人狂搖頭
日本民間的浪貓保護機構「猫庭」，11日在山口縣開設的貓旅館外發現10隻被遺棄的貓，成貓與奶貓均被關在用膠帶封死的紙箱內，牠們不停挖洞、尖叫，現場遺留一包貓飼料和一張「裡面有貓」的紙條，旅館負責人認為這是場毫無責任心的大規模遺棄事件。
貓旅館老闆趕到現場時，看到地上放著六個用膠帶封死的紙箱，有隻小貓正透過縫隙對外尖叫，一隻成貓則逃脫紙箱在外頭晃盪，經檢查裡頭共關了7隻小貓和3隻成貓，而逃脫的那隻尚待找尋及捕捉。
旅館老闆表示，近年在旅館外遺棄貓的案例大為增加，去年共有19件，有幾隻甚至因骨折而死亡。他呼籲「遺棄是犯罪，請不要因為可愛飼養動物，要做好萬全準備，讓牠們有個終生的家」。且此旅館曾接到各式各樣的棄養案例，有人直接打電話說「我不能養貓了」，或是直接將貓棄置門外並附上一封信，那些人隨意地將貓放置在旅館外，似乎沒有太大的愧疚感。
貓旅館立刻將這次事件的小貓帶去醫院檢查，所幸七隻小貓的貓愛滋篩檢皆為陰性，也在當日將三隻成貓通通結紮，待後續情況穩定，可能會在幫牠們找新的家人。
網友回覆「旅館老闆可以安裝監控攝影機，讓警方將對其進行調查，並儘其所能逮捕罪犯」、「報警吧，太胡鬧了，隨意對待動物的人是不可能養好孩子的……」、「即便旅館是保護貓的機構，也不該這樣啊」、「太生氣了！這麼熱的天氣裡在做什麼？非常感謝你找到牠們」。 （編輯：李惠婷）