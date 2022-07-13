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台師大公館校區學二舍落成　釋出3000床位提升住宿率

▲台師大斥資17億元興建學生第二宿舍，昨（12）日舉行落成揭牌暨啟用典禮。（圖／台師大提供）
▲台師大斥資17億元興建學生第二宿舍，昨（12）日舉行落成揭牌暨啟用典禮。（圖／台師大提供）

記者李琦瑋／台北報導

2022-07-13 10:09:51

國立台灣師範大學在公館校區斥資約新台幣17億元，興建學生第二宿舍，這是台師大歷年來投入最多工程經費的校園基礎建設，昨（12）日舉行落成揭牌暨啟用典禮。新宿舍提供約3000張床位，今年9月起入住，住宿率將可從目前的65%提升到95%。

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台師大指出，新宿舍從規劃到完工歷時8年，樓高18層，坐落於新店溪岸的河景第一排，視野遼闊，落實智慧綠建築理念，提供約3000張床位，今年9月起入住，若不計因應防疫需求的保留床位，據過去申請住宿的人數估算，住宿率將可從目前的65%提升到95%。

▲台師大公館校區學二舍坐落於新店溪岸的河景第一排。（圖／台師大提供）
▲台師大公館校區學二舍坐落於新店溪岸的河景第一排。（圖／台師大提供）
學二舍建築專案工程自2014年啟動規劃作業，將原有男、女二舍拆除，2018年在原址上動工興建兩棟地上18層、地下2層的建築，成為公館地區新店溪畔的新地標，樓地板面積約53,882平方公尺，2021年底竣工，2022年3月取得使用執照。

學二舍共規劃340間雙人套房、20間男宿三人雅房、566間四人雅房及8間無障礙寢室，滿足各式居住需求。住宿費用雙人套房每學期約25,930元、三人雅房20,400元、四人雅房15,300元，滿足都會區學生住宿需求。

▲台師大公館校區學二舍規劃566間四人雅房。（圖／台師大提供）
▲台師大公館校區學二舍規劃566間四人雅房。（圖／台師大提供）
寢室空間寬敞，採木質的地板、床鋪及衣櫃，明亮溫暖色調，提供嶄新及舒適的居住環境；一至三樓採用AlfaSafe耐震系統工法建造，有效力抗強震，另外每間寢室以防火門搭配智慧化門禁刷卡進出，居住更安心。

新宿舍空間用途多元，各樓層除了住宿單元，另設有交誼廳、簡易廚房、閱讀室、公共衛浴及洗曬衣間，一樓公共空間也規劃可容納450人的多功能大型餐廳，以及便利商店、K書中心、健身房等；男女舍各棟均配置4座高速全程電梯，整體建物也取得候選綠建築證書（銀級標章）及候選智慧建築證書（銅級標章）。

針對學二舍啟用，台師大校長吳正己致詞表示，新宿舍代表師大將邁向新階段，讓學生在居住方面有最好的學習環境與生活品質。新宿舍落成後，校區間通勤需求也將大增，未來除增設校區往返接駁班車，總務處也鼓勵住宿生選擇以單車代步，多加使用北市的現行單車道，也響應台大系統三校倡議的「大學之道」特色單車道計畫，實行綠色通勤的概念。

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