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夢見「牙齒脫落」究竟意味著什麽？ 5大夢境解析一次看

夢見「牙齒脫落」究竟意味著什麽？ 5大夢境解析一次看
夢見「牙齒脫落」究竟意味著什麽？ 5大夢境解析一次看

每日健康-每日都做得到的健康

2022-07-13 10:31:06

著名的精神分析學家弗洛伊德（Sigmund Freud）和榮格（Carl Jung）認為，「做夢」是人們探索潛意識和慾望的一種方式。不同的是，弗洛伊德提出「夢主要表達過去的想法或願望」，但榮格認為「夢是探索未來發展」的一種方式，是清醒自我尚未意識到，或無法理解的事情。

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你有沒有做過關於牙齒的夢呢？無論是掉牙、牙齒斷裂或蛀牙，掉牙的夢都讓人感到不安，卻是很常發生的夢。根據外媒Insider報導，研究發現，39%的大學生至少做過一次關於掉牙的夢。關於牙齒脫落的夢是如此普遍，以至於它們甚至有一個名字叫「牙齒脫落焦慮夢」。

▲ 夢見牙齒脫落，普遍讓人感到焦慮。（示意圖／Pixabay）

爲什麽會夢見關於牙齒脫落的夢？

一、潛在的不安全感

如果你夢見掉牙後感到非常丟臉或焦慮，這可能表示你在日常生活中，經常感到不安全感。有時我們會將自己武裝起來，不允許自己表現得焦慮，但是在夜晚入睡後，潛意識通過夢之類的隱喻，白天隱藏的情緒會浮出水面。

二、重大的人生轉變

您是否夢見掉牙，但是輕輕一碰，就長出了新牙齒？這可能表明，你正在進入一個新的生活階段，將舊的自己拋諸腦後。心理學家榮格認為，失去牙齒可能預示著「重生」，是開啓生活新的篇章所經歷的蛻變。

Pixabay
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▲ 夢見失去牙齒，可能意味著重生、人生開始新篇章。（示意圖／Pixabay）

三、感到自卑或無能為力

在現實生活中，缺牙通常與較低的生活質量、低自尊和較差的情緒健康有關。夢見掉牙可能表明，你對生活的某些方面感到自卑，例如一份工作、一場即將到來的表演、演講或考試沒有做好準備。另一種解釋是，在夢中掉牙是感到無能為力或失控的隱喻，因為失去牙齒，是一個無法控制的自然過程。

四、感覺格格不入

在夢裏，你的牙齒是否推擠在一起，讓你感到不舒服，直至牙齒脫落？在這種情況下，你可能在現實生活中同樣感到格格不入或不舒服。由於推擠而失去牙齒的夢，可能意味著你感到與自己的家庭或文化疏遠。當我們經歷重大變化時，例如搬家或出國，就會發生這種情況。

五、個人成長

你的夢是否有一些異常的事情，比如必須立刻處理的歪牙或爛牙？這種夢可能表明，你正在成長，或是害怕成長或改變。你的潛意識在詢問你，你是否準備好放手擁抱你生命的新階段。而你在夢中對於牙齒的處理，可能表明你在現實中如何處理這種個人成長。

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