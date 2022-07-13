味覺視覺大滿足！「鐵鍬燒肉」浮誇系美味一次擁有

三五好友齊聚大啖美食，享受暢聊時光。「牛柒丼食堂」以「分享」為出發點，打造讓家人、同事、朋友能暢快分享的聚會地點。餐廳主打「鐵鍬燒肉」，浮誇的鐵鍬上裝著多種美味燒肉、配上小菜、淋著香噴噴丼飯汁的白飯，各種美味一次擁有。自助吧台上則提供飲料、湯品等可無限享用。
餐廳店妝走日式簡約風，明亮而寬敞的空間規劃，舒適而自在。「牛柒丼食堂」餐點相當多元，主打鐵鍬燒肉及咖哩系列。超人氣「鐵鍬燒肉」適合三五好友一起分享，有「牛柒犇放三人行」與「牛柒雙人燒肉牪」兩種組合。牛柒犇放三人行搭配三種不同的肉品、八種小菜，也能包上生菜大口享用。份量十足的美味燒肉以特製的「鐵鍬」食器裝呈，不僅吃的過癮，也極具視覺效果，好吃好拍。
除了鐵鍬燒肉外，咖哩系列也廣受好評，咖哩是主廚以多種蔬菜、辛香料等食材熬煮而成，香味跟口感恰到好處，無論是「匠心炸蝦咖哩飯」還是「黃金厚切豬排咖哩飯」，都讓人回味無窮，而且，炸蝦與豬排都是份量十足。店裡還有各式各樣的丼飯、烏龍麵、職人雙盛和各樣小點。
老闆吳德建為了一圓夢想，放棄台積電高薪工作，與五星級主廚合作，在新竹湖口創立了「牛柒丼食堂」鐵鍬燒肉料理店。白手起家的他，也秉持回饋家鄉的理念，想要成為最有愛心的商家，因此規劃「滿分ＱＱ球」、「幸福種子卡」等活動。凡考試一百的學生可以兌換ＱＱ球一份；「幸福種子卡」則是與當地的學校合作，讓成績進步的孩子，可以得到免費的餐點，帶著他們的家人一起到店裡免費用餐。吳德建說：「孩子用自己的力量帶著家人來享用佳餚，也在孩子心中種下一顆幸福與愛的種子。」