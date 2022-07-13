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談蔡炳坤治療狀況　柯文哲：我檢查過醫生可以做的都做了

▲台北市長柯文哲13日透露，自己前一晚有去加護病房探望中風深度昏迷的蔡炳坤，並表示以自己的專業知識，醫生該做的都有做、該給的醫療也都給了。（資料照／台北市政府提供）
▲台北市長柯文哲13日透露，自己前一晚有去加護病房探望中風深度昏迷的蔡炳坤，並表示以自己的專業知識，醫生該做的都有做、該給的醫療也都給了。（資料照／台北市政府提供）

記者丁上程／台北報導

2022-07-13 10:48:42

台北市副市長蔡炳坤11日晚間在陪同市長柯文哲宴請台中市議會訪問團，與台中市副市長令狐榮達時，突然出現中風等身體不適的症狀，並隨即被送往聯合醫院仁愛院區治療。由於經診斷右腦大片出血合併中線偏移，緊急開刀後仍在深度昏迷當中。對此柯文哲今（13）日上午透露，自己前一天晚上有去醫院探視蔡炳坤，並表示「醫生可以做的醫療手段都做了，現階段就是等三天之後將麻醉藥慢慢降低，讓蔡副醒來以後才能判斷對神經的損傷有多少。」

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柯文哲表示，自己昨（12）日晚間有前往仁愛院區的加護病房探視蔡炳坤，「雖然我很久沒有當過醫生，但我還是很有自信，重症醫學我是頂尖專家。」柯文哲斷定，蔡炳坤的生命安全沒有什麼問題，且也掛保證「可以用的鎮定劑、保護腦部的藥以及低溫療法都用上了」。

柯文哲直言，再看個三天，三天之後慢慢減少麻醉藥的供給，讓蔡炳坤慢慢甦醒以後，才知道整個神經的後遺症到底有多少。「中風之後的出血還是會有一些損傷。」柯文哲也以台語諺語「先生緣，主人福」描述，強調醫生可以做的都做了，也給予了蔡炳坤最好的治療。

柯文哲強調，蔡炳坤是一個好人，很認真做事的人，並解釋由於蔡炳坤是老師出身，做事情都很認真細心，「我還是一樣，不管是作為同事還是好朋友，都希望他能夠平安渡過。」

現場媒體追問，有綠營側翼粉專以蔡炳坤中風一事進行攻訐，甚至暗指「柯文哲帶有高血壓的蔡炳坤喝酒」是始作俑者，對此柯文哲也語帶不滿，表示政治最起碼人性的關懷、做人的基本還是要有，「我覺得這些（側翼粉專貼文）我都不想聽。」

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