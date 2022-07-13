高雄少棒隊出征世錦賽 蘇致榮媒合企業為高雄囝仔找資源
「給孩子國家級待遇」高雄市少棒代表隊7月底即將前往美國，代表台灣參加小馬聯盟野馬級世界少棒錦標賽，日前卻傳出經費不足，市議員參選人蘇致榮便主動協調高雄市運發局協助，所幸市長陳其邁得知後，立即多方奔走，最後由高雄在地職棒球隊台鋼雄鷹出面補足經費缺口，讓少棒隊能順利成行。蘇致榮更牽線民間公司，贊助35萬元經費，讓少棒小將在飲食、營養與裝備能有「國家級」的待遇，助小將全力拼戰奪得佳績。
蘇致榮表示，當接獲中正國小校長吳軒銘通知，高雄市少棒代表隊到美國比賽的總經費預估要320萬，扣掉體育署、高雄市教育局的補助約140萬，尚有180萬元的缺口，他便主動協調高雄市運發局協助，最後由高雄在地職棒球隊台鋼雄鷹出面補足經費缺口，讓少棒隊能順利成行。
蘇致榮指出，他擔任男壘國手超過23年，多次代表台灣征戰海外，知道運動員最需要的是什麼，除了食宿的品質絕對不能省之外，球具、球衣、球鞋的耗損也必須一併考量，因此他進一步向吳校長關心球員需求，所幸在「李進企業股份有限公司」李董事長得知後贊助相關經費35萬元，就是要讓高雄小將在各方面都有真正「國家級」的待遇，能無後顧之憂全力拼戰，再創佳績！
蘇致榮強調，「做永遠比說重要！」看到問題就要解決問題，過去國家隊都是由棒協支應經費，但自去年開始因國際棒壘總會年度賽事增加，棒協預算分配只能支應世界棒壘總會辦理的賽事，不再支應威廉波特與小馬聯盟兩項大賽，所需經費要由縣市政府及學校自理，而他所能做的就是發揮運動員的專業，為少棒小將爭取最大利益，並媒合公私部門一起找出最佳解方，皆大歡喜！