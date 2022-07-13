獨／超商開搶「品客保溫杯」399元！網哭了：之前買899元
超商業績搶很大！鎖定即將到來的中元節，今年大打贈品組合策略，買零食另可獲得聯名商品，立刻吸引民眾瘋狂蒐集。全家推出綠色款品客保溫杯之外，買指定餅乾滿199元，直接送「黏黏怪物研究所」玻璃水瓶。7-11則有紅色款品客保溫杯、樂天小熊不鏽鋼杯組等。其中超仿真的品客隨行保溫杯吸足眾人目光，今（13）日起限時特價399元，讓不少人看了超心痛：「昨天買599元」、「我買日雜899元」。
距離中元節約莫還有一個月，不過超商通路已經開始預熱，除了上架「量販包」零食，7-ELEVEN、全家更火力全開大打聯名商品戰，其中7-ELEVEN推出咖波組合包、OREO袋子組、SOU SOU樂事收納籃、品客隨行保溫杯組、樂天小熊餅不鏽鋼杯組，今（13）日起買任3件中元指定商品，可用199元加購「胖虎收納凳」，立刻吸引民眾手刀衝門市掃貨。
其中吸引最多人搶買的「品客隨行保溫杯組」，原價599元，7-ELEVEN今（13）日起限時特價399元，讓前幾天剛結帳的民眾差點哭出來，還有人淡淡表示自己是買日本雜誌送品客保溫杯，當初花了快一千元。由品客筒罐包裝變身的隨行保溫杯，外觀完全神複製，連背面的營養成份表都沒少，保溫保冷時效約4小時，內附茶漏設計，瓶身容量250ml。7-ELEVEN實體門市開賣紅色款，APP則可預購綠色款。
全家門市則能直接買到綠色款品客保溫杯組，內含經典洋蔥口味品客洋芋片及250ml保溫杯，8月23前同樣是特價399元。此外，即日起至8月23日前，買樂事、多力多滋、奇多等指定餅乾滿199元，免加購就直接送「黏黏怪物研究所」玻璃水瓶，共有兩款圖像。