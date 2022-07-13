跟風周杰倫？吳姍儒鬆口「彌月禮」想選同一家 口味曝光
今年5月成為天王周杰倫與昆凌喜迎三女兒的「彌月禮」，東京頂級甜點餅乾「YOKU MOKU」來台邁入第11年，今（13）日將新光三越台北天母店升級為旗艦店，開幕邀來吳姍儒（Sandy）站台剪綵。身為專業級吃貨達人的Sandy，逢人就誇甜點要吃就要吃漂亮的，被問到是否會想跟風周董把品牌納入未來彌月禮選擇，Sandy不加思索表示：「當然會啊，但這件事現在就還沒發生！」她更大方透露最喜歡的餅乾口味。
YOKU MOKU曾是見證林志玲幸福的結婚喜餅；今年5月更以獨特「JH」燙金木盒包裝，成為天王周杰倫與昆凌3女兒的彌月禮。Sandy吳姍儒分享自己2011年剛返台，正好家裡收到侯佩岑兒子彌月禮，「怎麼這麼好吃」她偷吃後，便暗自認定是吃了會變女神的餅乾。
Sandy透露老公「王先生」和自己同樣愛吃甜點，但兩人一起品嚐時，絕對是「你一個、我一個」，很公平地分享，Sandy笑說「甜點這部分我算得很清楚」，無法忍受另一半怎麼可以吃得比自己多。
被問到是否會想跟風周董，把該品牌納入未來彌月禮的選擇，Sandy不加思索表示「當然會啊，但這件事現在就還沒發生」。媒體追問爸爸吳宗憲沒有關心進度，表示「想吃自己孫子的彌月禮」嗎？她幽默笑稱「想吃自己買啊」。
Sandy大方透露最喜歡的餅乾口味，除了巧克力薄餅，最欣賞雪茄蛋捲的原味及新出的紅茶，「是用伯爵茶混搭大吉嶺後包裹著奶油，很像喝奶茶的感覺，不會太甜」。
源自日本東京的頂級餅乾甜點YOKU MOKU，以自然濃郁香氣與輕柔綿密口感大受歡迎的經典雪茄蛋捲而聞名，來台邁入十週年，口碑和業績都越來越好，不只引進日本熱賣的南青山生乳捲、皇家奶茶口味生乳捲及巧克力雪茄蛋捲，杏仁薄餅、紅茶雪茄蛋捲也都已在台販售。
YOKU MOKU今將原本位於天母的海外第一家形象店，全新升級為嶄新旗艦店歡慶開幕，同時曝光2022年台灣限定中秋禮盒及全新雪茄蛋捲三重奏作品。以雙色高雅的月圓金兔搭配原味雪茄蛋捲、或提供與薄片雙拼或三拼，已開放預購。延續日本南青山優雅氛圍的店內，更直接導入TO-GO Café新型態服務，除了最完整的餅乾禮盒選擇，也能嚐到南青山B.B.lounge直送的蛋糕、獨家飲品與咖啡。