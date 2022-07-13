跟風周杰倫？吳姍儒鬆口「彌月禮」想選同一家　口味曝光

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被問到是否會想跟風周董，把該品牌納入未來彌月禮的選擇，Sandy不加思索表示「當然會啊，但這件事現在就還沒發生」。媒體追問爸爸吳宗憲沒有關心進度，表示「想吃自己孫子的彌月禮」嗎？她幽默笑稱「想吃自己買啊」。





Sandy大方透露最喜歡的餅乾口味，除了巧克力薄餅，最欣賞雪茄蛋捲的原味及新出的紅茶，「是用伯爵茶混搭大吉嶺後包裹著奶油，很像喝奶茶的感覺，不會太甜」。





源自日本東京的頂級餅乾甜點YOKU MOKU，以自然濃郁香氣與輕柔綿密口感大受歡迎的經典雪茄蛋捲而聞名，來台邁入十週年，口碑和業績都越來越好，不只引進日本熱賣的南青山生乳捲、皇家奶茶口味生乳捲及巧克力雪茄蛋捲，杏仁薄餅、紅茶雪茄蛋捲也都已在台販售。





▲Sandy吳姍儒透露第二本書已寫了5萬字，剩下1萬字就能出版，但也坦言出書計畫已經延後了將近一年。（圖／記者蕭涵云攝）

YOKU MOKU今將原本位於天母的海外第一家形象店，全新升級為嶄新旗艦店歡慶開幕，同時曝光2022年台灣限定中秋禮盒及全新雪茄蛋捲三重奏作品。以雙色高雅的月圓金兔搭配原味雪茄蛋捲、或提供與薄片雙拼或三拼，已開放預購。延續日本南青山優雅氛圍的店內，更直接導入TO-GO Café新型態服務，除了最完整的餅乾禮盒選擇，也能嚐到南青山B.B.lounge直送的蛋糕、獨家飲品與咖啡。





▲YOKU MOKU旗艦店擁有完整餅乾禮盒品項。（圖／記者蕭涵云攝）