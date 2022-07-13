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林志玲2集1700萬不夠看！真人秀「天價酬勞」她奪冠

▲蔡依林以天價參加大陸真人秀,酬勞竟然還排不進前三名。（圖／翻攝蔡依林IG）
▲蔡依林以天價參加大陸真人秀,酬勞竟然還排不進前三名。（圖／翻攝蔡依林IG）

記者羅凌筠/綜合報導

2022-07-13 11:27:212022-07-13 11:43:43

第一名模林志玲參加陸綜《極限挑戰》，遭製作單位「元純文化」拖欠酬勞，官司一告身價隨之曝光，兩集酬勞高達400萬人民幣（約1700萬台幣），大陸真人秀砸錢不手軟，捧著大把鈔票請一線大牌，台灣藝人以蔡依林、周杰倫、張惠妹價碼最高，據傳王菲以天價8000萬（約台幣3.5億元）復出真人秀，至今無人超越。

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▲周杰倫吞出新歌《最偉大的作品》，MV邀請郎朗演出。（圖／杰威爾音樂提供）
▲周杰倫擔任選秀導師賺飽飽。（圖／杰威爾音樂提供）
周杰倫真人秀參加不多，在《中國好聲音》獻出初體驗，與歷屆導師哈林（庾澄慶）、陳奕迅、謝霆鋒碰撞出搞笑火花，錄製1季片酬台幣1.8億元，張惠妹2016年參加《聲音的戰爭》，1季總價4500萬元人民幣（約台幣2.25億元），蔡依林在選秀節目《中國正在聽》當評審，外傳價碼4600萬人民幣（約台幣2.3億元），她本人否認：「沒有那麼誇張。」

▲王菲多年來隨興接工作，極少公開亮相。（圖／Kcpcl提供）
▲王菲真人秀酬勞3億無人可及。（圖／Kcpcl提供）
在廣電總局限酬令出手之前，大陸明星身價一個比一個驚人，范冰冰錄製《挑戰者聯盟》，1季酬勞6000萬人民幣（約台幣2.6億元），金馬影帝徐崢拍實境秀《食在囧途》，1季酬勞7200萬人民幣（約台幣3.2億元），鑲金的天后非王菲莫屬，以8000萬人民幣（約台幣3.5億元）的身價，擔任《幻樂之城》體驗官，音樂人監製梁翹柏對外闢謠，稱王菲只拿「友情價」。

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