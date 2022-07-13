李永得嗆推託 柯文哲火大：有夠懶惰、做官好像沒在上班
文化部長李永得最近因為臺博館與舊空總土地移交問題，槓上台北市政府，甚至傳出副市長蔡炳坤在中風之前，疑似對於李永得的抹黑大感不滿。近日來北市府也針對李永得的說法頻頻回擊，不過李永得說詞卻數度「轉彎」，甚至有些搞不清楚狀況，也讓市長柯文哲今（13）日怒批「我知道你上班一定很不認真」、「做部長的都不知道，實在是有夠懶惰，做官都沒在上班的樣子。」
李永得11日先是針對臺博館土地無償撥用問題，槓上台北市政府，認為每年要繳300萬租金給北市府「雖然數字不多，但中央與北市府討論財產移撥，多年交涉沒有結果。」不過北市府也隨即回應，表示蔡炳坤在上週與文化部政次蕭宗煌開會的時候，就已經對土地無償撥用達成共識，只要臺博館提出申請就會進行審核。而李永得12日說法再度髮夾彎，表示「雖然有達成共識但未徹底解決」，甚至再度加碼，認為臺博館前廣場的公園用地，也應該撥給中央無償使用。對此市府方面也再度反嗆，表明是文化部至今還沒提出相關申請，也未見到相關都市計畫。
至於舊空軍基地爭議，李永得則認為若按照北市府提出的條件，7.15公頃的土地，中央只能拿回不到2公頃，表示對此不能接受。不過北市府也再度回擊，表示7.15公頃的土地中有超過3公頃都是古蹟用地，而文化部至今對於舊空總的使用方式沒有明確規劃，且按照現行法規，只要該土地有涉及到商業用途，就得依法回饋40%，「若文化部能白紙黑字寫明『均屬文化用途』而未涉及商業用途，北市府當然可以無償撥用。」但北市府方面也強調，若文化部沒辦法保證未來無涉及商業用途，若北市府給予無償撥用，形同於「圖利中央」。
柯文哲今日受訪時也被問及李永得的說法，柯則強調「這個我就很火大」。「空總那件事情，變更地目回饋要多少，這個是國家法律，你做部長怎麼會不知道？」柯文哲說，至於臺博館問題，蔡炳坤與蕭宗煌在會議中，早就針對地目變更與無償撥用達成共識，「那你部長現在跳出來是在講什麼？」
「其實我的意思是說，我也不想罵你，我就知道你一定上班很不認真。」柯文哲語帶酸意，表示李永得底下的政務次長都已經談妥了，連備忘錄都寫完了，結果做部長的竟然不知道，「實在是有夠懶惰，做官都沒在上班的樣子。」