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小米官方優惠開跑殺很大！Redmi 10免4千　掃拖機省1千5

▲小米7/13~7/18推出「小米夏日清涼季」優惠活動，旗艦機皇Xiaomi 12 Pro直降2,000元，領優惠券後最低只要24,499元。(圖／記者周淑萍攝)
▲小米7/13~7/18推出「小米夏日清涼季」優惠活動，旗艦機皇Xiaomi 12 Pro直降2,000元，領優惠券後最低只要24,499元。(圖／記者周淑萍攝)

記者周淑萍/綜合報導

2022-07-13 13:26:51

小米優惠再來一波！今（13）日起至7/18小米官方推出「小米夏日清涼季」優惠活動，小米旗艦機Xiaomi 12系列最多省3500元，入門款Redmi 10再降千元，不用4000元就可下單，超夯的生活家電，掃拖機器人、無線吸塵器可省1500元以上，涼夏家電循環扇領券折扣更深。

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7/13~7/18全系列手機都在優惠行列中，旗艦Xiaomi 12系列中最高規的機皇Xiaomi 12 Pro直降2,000元，領優惠券後最低只要24,499元。中階款的Xiaomi 11T系列搭載1億800萬像素電影級專業相機，以及最高120W超速快充，Xiaomi 11T Pro直降3,500元，優惠價14,499元。入門手機Redmi 10配備 5000 萬像素 AI 四鏡頭相機、6.5吋90Hz AdaptiveSync螢幕，直降1,100元，優惠價價3,599元，買來當備用機、長輩小孩機都能輕鬆入手。

▲小米掃拖機器人2 Pro也在優惠行列中，可以省下1500元。(資料照片，圖／官方提供)
▲小米掃拖機器人2 Pro也在優惠行列中，可以省下1500元。(資料照片，圖／官方提供)
除了手機，小米高性價比的家電相當熱賣，甚至被笑稱是「小米家電行」，這次有小米智慧顯示器 P1 55型直降3,000元、Xiaomi 27型 2K 電競螢幕直降2,000元，還有小米真無線藍牙耳機 2S直降600元，優惠價1,395元。清潔家電部分小米掃拖機器人2 Pro可以省1500元，米家無線吸塵器G10也可省1600元，涼夏家電循環扇、變頻電風扇也有100~200不等優惠。

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