因敬老金理念不合留黃珊珊獨開記者會？柯文哲：有會要開
台北市政府今（13）日下午即將召開敬老金發放說明記者會，不過市長柯文哲卻沒與會，而是由副市長黃珊珊與社會局一同召開。也有媒體報導，是因為柯文哲不想要為敬老金政策背書，所以拒絕出席記者會。對此柯文哲今日上午被問到該問題時，低調否認表示自己有很多會要開，「不要所有的記者會都叫市長一個人開，會受不了。」
柯文哲表示，重陽敬老金的發放問題，最近在市府內部討論過很多遍，要兼顧財政紀律、符合議會要求，以及北市府的政治價值。「坦白講這已經花了半年時間在內部討論來討論去，最後黃副市長想出一個辦法，我覺得下午就讓她來說明想出來的辦法是什麼。」柯文哲說，該辦法兼顧財政紀律還有議會要求，也不會債留子孫，「反正不急，下午就知道了。」
現場媒體詢問，是否在內部有多種版本，且與黃珊珊的意見有所分歧？對此柯文哲也透露，一開始就有要求相關單位提出各自的版本後，府內再進行討論，最後覺得黃珊珊的版本還可以。至於根據《蘋果日報》報導，柯文哲疑似因為不想要替敬老金政策背書，所以拒絕出席記者會，而由黃珊珊負責召開？對此柯文哲則否認，表示自己有很多會要開，而且「不要所有的記者會都叫市長一個人開，會受不了。」