《咒》衝Netflix全球榜前十！導演揭「在家這樣看」更毛

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雖然Netflix重新配音的部分僅有英文、泰文跟西班牙文，但很意外的是「火佛修一 心薩嘸哞」這句咒語跟佛母的手勢，因為沒有語言上的隔閡，也如同台灣一樣在網路上造成流行，許多國家的影迷看完之後都紛紛念起咒語或是擺出手勢。
導演柯孟融一直都是鬼片狂粉，從小看日韓、泰國的鬼片長大，對於《咒》能在Netflix拿下日本排名第一、泰國第三、南韓第六的好成績，覺得格外具有意義。柯孟融表示，「這些鬼片輸出大國的觀眾，對於恐怖的標準一定特別的高，能獲得觀眾的青睞，有一種格外被肯定的快樂。」
根據FlixPatrol 7月12號的數據統計，《咒》在Netflix的觀看排名，台灣、日本、香港、新加坡、印尼、越南排名穩坐第一，馬來西亞與菲律賓排名第二、泰國第三、南韓第六名。另外《咒》魅力也擴散到亞洲之外的國家，包括阿根廷、玻利維亞、智利、哥倫比亞、墨西哥、尼加拉瓜、秘魯、瓜地馬拉、薩爾瓦多、烏拉圭、馬爾地夫，都進入前十名，全球總排名第八，創紀錄寫下台灣電影在Netflix播出的最佳成績。
不少國外網友紛紛表示，「第一次看台灣電影，沒想到這麼屌。」尤其是恐怖片輸出大國日本，網友更是頻頻叫好，全球知名遊戲製作人小島秀夫，特別轉貼《咒》登上Netflix上映的消息，恐怖漫畫《陰陽眼見子》的作者泉朝樹看完之後，發文表示：「有人可以陪我上廁所嗎？」被佛母的威力嚇到心有餘悸。而在YouTube擁有196萬人追蹤的日本虛擬YouTuber兔田佩克拉，也猛推坑粉絲們一起看《咒》，更以可愛的口氣希望粉絲一起感受大黑佛母的魅力，「你們不看咒的話，佩克醬就沒辦法得到幸福了。」