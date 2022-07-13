藍營批林佳龍複製貼上　綠營：林佳龍讓國民黨壓力大

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副書記長江怡臻表示，林佳龍把規畫台北的政策變成新北的政策，就像是論文改標、自我抄襲，這樣複製貼上的做法，沒有辦法讓新北市變得更有光榮感、幸福感。
議員葉元之則表示，林佳龍7月6日時曾用奧運做比喻，他說「一個奧運選手需要4年的準備」，但林佳龍一個禮拜後卻突然說自己準備好了，林佳龍的奧運精神在哪裡？
議員陳偉杰也說，新北市民拒絕只會複製貼上的候選人，最新的民調指出林佳龍只有12%的支持度，代表市民的眼睛都是雪亮的，請林佳龍先來認識新北，再來談選舉。
民進黨發言人李坤城表示，林佳龍在擔任交通部長期間，核定了許多新北市重大交通建設，但是包含捷運南北環一直流標，地下停車場也標不出去，還有許多重大交通建設也都延宕，林佳龍能讓新北市的捷運及重大工程能夠準時上車。
李坤城說，侯友宜在月台上不知往2022還是2024走，現在終於搭上了參選市長的列車，李坤城希望侯友宜夠和林佳龍來一場君子之爭，相信政策願景是林佳龍的強項，希望侯友宜也能提出未來新北4年發展的願景，而不是中途又想跳車落跑。
民進黨市議員張志豪表示，侯友宜自恃高民調，從不宣布競選連任與否，一心望眼2024總統大位，直到民進黨確定由林佳龍掛帥出征後，侯友宜才確定競選連任，林佳龍剛投入選戰，就讓侯友宜認真回防，由此可知林佳龍不只是民進黨的超強母雞，更是侯友宜和國民黨最強大的勁敵。