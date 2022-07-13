COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

樹德科大視傳系作品獲德國紅點概念設計大獎

▲《原生蟲聚》作品。（圖／樹科大提供）
▲《原生蟲聚》作品。（圖／樹科大提供）

記者陳美嘉／高雄報導

2022-07-13 13:57:02

有設計界「奧斯卡奬」美譽的「紅點設計大獎 (Red Dot  Award)」成績出爐。樹德科大視覺傳達設計系以《原生蟲聚》、《寶島樂章》、《ㄆㄊㄎ》三組作品參加「紅點概念設計大獎」類，再度獲得「紅點概念獎（winner）」殊榮，獲獎作品可獲准使用「紅點標章」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲ 《寶島樂章》作品。（圖／樹科大提供）
▲ 《寶島樂章》作品。（圖／樹科大提供）
系主任楊肇傅指出，德國紅點設計大獎是全球四大設計獎，有設計界「奧斯卡奬」美譽，更是教育部鼓勵學生參加藝術與設計類國際競賽計畫之「設計戰國策」獎牌辦法中被指定為第一等的國際競賽。本次2022「紅點設計大奬」全球參賽作品約3600件，其中38件作品被授予最佳獎，288件作品被授予「紅點獎」，獲獎率只有9%。

《原生蟲聚》設計概念來自台灣特有種昆蟲生態探究，以標本箱的概念作為包裝，挑選十種不同科屬且具特色性的特有種昆蟲，結合3D拼卡結構，發展出具工藝美學的生態教育教材。

▲《ㄆㄊㄎ》作品（圖／樹科大提供）
▲《ㄆㄊㄎ》作品（圖／樹科大提供）
《寶島樂章》以臺灣瀕臨絕種危機的特有種鳥類為發想，利用傳統童玩之鳥笛，融合科技優化傳統鳥笛旋律，除舊玩物翻新達到文化傳承之外，並在外觀及聲音部分，設計新鳥笛效果，以寓教於樂方式，抛磚引玉喚起國人對生態環境的重視。

《ㄆㄊㄎ》運用書籍之注音符號的教學方式與特定注音所需吹氣輔具，再配合兒童構音動作的發育和發展歷程，將注音符號以氣流排序，製作一款聽覺與動態視覺的APP，放大孩童學習語言的意願，以及提升親子互動樂趣。

味覺視覺大滿足！「鐵鍬燒肉」浮誇系美味一次擁有

棒球主題飯店0元免費住！國家隊功成身退砸5百萬改裝

百貨年中優惠開跑　卡友禮人氣旺、綠色消費改變世界

金屬中心攜手高科大成立產學聯盟　助攻航太供應鏈升級

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
不只會唱跳！誰是《原子少年》的冰塊肌之王？

不只會唱跳！誰是《原子少年》的冰塊肌之王？

繼續作答
即時
推薦閱讀