樹德科大視傳系作品獲德國紅點概念設計大獎

有設計界「奧斯卡奬」美譽的「紅點設計大獎 (Red Dot Award)」成績出爐。樹德科大視覺傳達設計系以《原生蟲聚》、《寶島樂章》、《ㄆㄊㄎ》三組作品參加「紅點概念設計大獎」類，再度獲得「紅點概念獎（winner）」殊榮，獲獎作品可獲准使用「紅點標章」。
系主任楊肇傅指出，德國紅點設計大獎是全球四大設計獎，有設計界「奧斯卡奬」美譽，更是教育部鼓勵學生參加藝術與設計類國際競賽計畫之「設計戰國策」獎牌辦法中被指定為第一等的國際競賽。本次2022「紅點設計大奬」全球參賽作品約3600件，其中38件作品被授予最佳獎，288件作品被授予「紅點獎」，獲獎率只有9%。
《原生蟲聚》設計概念來自台灣特有種昆蟲生態探究，以標本箱的概念作為包裝，挑選十種不同科屬且具特色性的特有種昆蟲，結合3D拼卡結構，發展出具工藝美學的生態教育教材。
《寶島樂章》以臺灣瀕臨絕種危機的特有種鳥類為發想，利用傳統童玩之鳥笛，融合科技優化傳統鳥笛旋律，除舊玩物翻新達到文化傳承之外，並在外觀及聲音部分，設計新鳥笛效果，以寓教於樂方式，抛磚引玉喚起國人對生態環境的重視。
《ㄆㄊㄎ》運用書籍之注音符號的教學方式與特定注音所需吹氣輔具，再配合兒童構音動作的發育和發展歷程，將注音符號以氣流排序，製作一款聽覺與動態視覺的APP，放大孩童學習語言的意願，以及提升親子互動樂趣。