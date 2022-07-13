COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

Nothing Phone (1)炫炮自帶蘋果燈！台灣預購、售價曝光

▲Nothing Phone (1) 手機設計感十足，讓網友也忍不住大讚：想買！(圖／翻攝Twitter)
▲Nothing Phone (1) 手機設計感十足，讓網友也忍不住大讚：想買！(圖／翻攝Twitter)

記者周淑萍/綜合報導

2022-07-13 15:30:48

終於出現讓人眼睛為之一亮的手機了！來自倫敦科技品牌 Nothing正式推出第一部智慧型手機「Nothing Phone (1)」，Nothing指出，Nothing Phone (1) 的背部設計採用了平衡設計理念，並以紐約地鐵的路線圖為靈感，Phone (1) 配備透明機背，搭配創新的Glyph Interface，辨識度十足，相當亮眼！使用5,000萬像素雙鏡頭、Nothing OS、120Hz OLED 顯示器，台灣預計在7/22開賣，售價13,900起，即日起～7/18開放預購。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲Nothing Phone (1) 手機。(圖／官方提供)
▲Nothing Phone (1) 手機有黑白雙色，皆為透明機背設計。(圖／官方提供)
Nothing Phone (1) 的Glyph Interface大亮點，由900顆LED燈組成，帶來獨有燈光效果，可用於識別來電者身份、提示應用通知，以及顯示充電狀態等等。用戶更可為每個聯絡人設置專屬鈴聲，再搭配獨有Glyph圖案。同時Flip to Glyph讓用戶只需翻轉 Phone (1)手機，即可進入靜音模式。

▲Nothing Phone (1) 手機。(圖／官方提供)
▲Nothing Phone (1) 手機上的Glyph Interface是一大亮點，由900顆LED燈組成，帶來獨有燈光效果，可用於識別來電者身份、提示應用通知。(圖／官方提供)
此外，獨特透明後蓋由400多個零件組成，可以直視手機內部結構！同時再度強調環保，邊框採用100% 再生鋁製，有超過50%的塑膠零件來自生物基及可回收資源，並採用雙面Gorilla® Glass 5更加耐用。

Nothing OS 作業系統為用戶提供頂級的 Android 體驗，沒有膨脹軟體 (bloatware)，只有快速、流暢的操作。Nothing 設計的統一軟硬件視覺語言，搭配量身訂造的Widget、字體、音效，以及桌布，讓用戶可享受獨一無二的體驗。

▲Nothing Phone (1) 手機。(圖／官方提供)
▲Nothing Phone (1) 手機配置高通 Snapdragon™ 778G+ 處理器，挖洞式螢幕設計。(圖／官方提供)
Nothing 的生態系統不須用戶單獨下載應用程式，是所有科技產品的控制中心。 在 Nothing Phone (1) 的快速設置中，用戶可以輕鬆控制第三方產品，例如擁有 Tesla 汽車的用戶可以用 Phone (1) 解鎖車門、打開空調、查看剩餘里程等等。未來將公佈更多第三方品牌的合作。

▲Nothing Phone (1) 手機。(圖／官方提供)
▲Nothing Phone (1) 手機提供反向充電。(圖／官方提供)
且Nothing不玩戰略式的鏡頭，Phone (1) 簡單配置雙鏡頭，採用5000萬畫素旗艦級的 Sony IMX766 主鏡頭，ƒ/1.8 大光圈。拍照部分用戶可將 Glyph Interface 調至最高亮度以柔和光線照亮特寫對象，隨時變成行動環形閃光燈。Phone (1) 配置高通 Snapdragon™ 778G+ 處理器，續航力為18小時，反向充電時充電線圈 Glyph 會亮起燈效，充分利用Glyph Interface。

▲Nothing Phone (1) 手機。(圖／官方提供)
▲不玩戰略鏡頭，Nothing Phone (1) 配置5000萬畫數雙鏡頭。(圖／官方提供)
Nothing Phone (1)公布後，引發網友熱議，多數圍繞在Glyph Interface，「外觀蠻燒」、「認真做設計的手機廠已經不多了，該鼓勵！」、「潮到爆，像想買！」、「屌打三星中階」、「跳脫現有框架，很有科技風且吸睛識別度高。」、「等跳水價，應該有競爭力。」另外，Phone (1)以紐約地鐵為設計靈感，網友笑說：「還好不是以台鐵，不然可能會貼滿此門故障的貼紙。」有理性的網友則認為，「撇除那些炫砲成分，雙鏡頭加 778G 賣這個價位其實沒什麼CP值。」、「外觀感覺像炒話題用。」、「拿掉外觀，其實跟一般中階機差不多。」

小米官方優惠開跑殺很大！Redmi 10免4千　掃拖機省1千5

橘子嘉年華「免費集豆」全攻略！簽到爽拿百顆豆抽PS5

蔡炳坤腦中風！醫師教救命「3口訣5徵兆」：別信放血偏方

開冷氣飄臭味調低溫度就沒事？專家：當心吸飽黴菌灰塵

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
不只會唱跳！誰是《原子少年》的冰塊肌之王？

不只會唱跳！誰是《原子少年》的冰塊肌之王？

繼續作答
即時
推薦閱讀