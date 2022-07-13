Nothing Phone (1)炫炮自帶蘋果燈！台灣預購、售價曝光

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此外，獨特透明後蓋由400多個零件組成，可以直視手機內部結構！同時再度強調環保，邊框採用100% 再生鋁製，有超過50%的塑膠零件來自生物基及可回收資源，並採用雙面Gorilla® Glass 5更加耐用。
Nothing OS 作業系統為用戶提供頂級的 Android 體驗，沒有膨脹軟體 (bloatware)，只有快速、流暢的操作。Nothing 設計的統一軟硬件視覺語言，搭配量身訂造的Widget、字體、音效，以及桌布，讓用戶可享受獨一無二的體驗。
Nothing 的生態系統不須用戶單獨下載應用程式，是所有科技產品的控制中心。 在 Nothing Phone (1) 的快速設置中，用戶可以輕鬆控制第三方產品，例如擁有 Tesla 汽車的用戶可以用 Phone (1) 解鎖車門、打開空調、查看剩餘里程等等。未來將公佈更多第三方品牌的合作。
且Nothing不玩戰略式的鏡頭，Phone (1) 簡單配置雙鏡頭，採用5000萬畫素旗艦級的 Sony IMX766 主鏡頭，ƒ/1.8 大光圈。拍照部分用戶可將 Glyph Interface 調至最高亮度以柔和光線照亮特寫對象，隨時變成行動環形閃光燈。Phone (1) 配置高通 Snapdragon™ 778G+ 處理器，續航力為18小時，反向充電時充電線圈 Glyph 會亮起燈效，充分利用Glyph Interface。
Nothing Phone (1)公布後，引發網友熱議，多數圍繞在Glyph Interface，「外觀蠻燒」、「認真做設計的手機廠已經不多了，該鼓勵！」、「潮到爆，像想買！」、「屌打三星中階」、「跳脫現有框架，很有科技風且吸睛識別度高。」、「等跳水價，應該有競爭力。」另外，Phone (1)以紐約地鐵為設計靈感，網友笑說：「還好不是以台鐵，不然可能會貼滿此門故障的貼紙。」有理性的網友則認為，「撇除那些炫砲成分，雙鏡頭加 778G 賣這個價位其實沒什麼CP值。」、「外觀感覺像炒話題用。」、「拿掉外觀，其實跟一般中階機差不多。」