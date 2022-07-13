IKEA出清！十款「百元以內」超值清單公開：最低下殺9元

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許多人都會挑選收納盒來擺放雜物，整理後視覺上看起來會清爽不少，附蓋收納盒可擺放在層架上，另附把手孔的設計，使用時方便拉出或提起，特價後百元有找。
📍#2 雜誌匣2入，特價79元
不管是文件、帳單、雜誌或其他需要經常取用的物件，收進雜誌匣中就能揮別桌面雜亂，特價後79元，平均單入40元，居家辦公小資族值得入手。
📍#3 花盆，特價99元
原價149元的花盆，特價後百元有找。具有獨特浮凸壓紋設計，更容易襯托植栽美感，半瓷材質相當耐用，能夠常久陪伴植物。
📍#4 附蓋水瓶，特價49元
店內相當經典的附蓋水瓶，搭上可愛的淺藍水滴圖案，視覺上看起來更清涼，採密封式瓶蓋設計，可防止液體漏出，絕版品出清不到50元。
📍#5 托盤，特價99元
小配件就能大幅提昇用餐質感，其中托盤不只在家可搭配食物擺盤，輕巧性也便於外出攜帶，用於野餐、海灘或戶外派對都很合適。
📍#6 半瓷碗，特價79元
傳統簡約的半瓷碗，搭配質感壓紋，小配件就能為餐桌增添優雅風格，百搭米色也能輕易和其他餐具搭配。碗口直徑12公分，適合盛裝各式醬汁或甜品，特價限新莊店。
📍#7 手機架，特價49元
黑白方格設計充滿時髦簡約感，透過凹槽設計，在上網、聊天或進行視像會議時，仍然可以為手機充電，特價後不到50元銅板價，但僅限內湖店。
📍#8 鬧鐘，特價99元
採用靜音石英指針，不會發出擾人的滴答聲，金屬外觀與經典的雙鬧鈴設計，百元有找就能打造復古風格。
📍#9 壁面收納架，特價29元
小型掛牆儲物架適合整齊收納文具用品、化妝品和髮飾等需要經常拿取卻容易丟失的小物，讓桌面能有更多空間，透過小巧思維持桌面整潔，特價下殺2.9折後是29元。
📍#10 ANTAGEN洗滌刷，特價9元
10元硬幣有找的絕版品，獲得許多使用者給好評，刮刀邊緣設計能輕鬆清除食物殘渣，帶孔把手設計也很貼心，不使用時可掛置收納。